IU cree que la especialidad docente de asturiano y eonaviego contribuirá a avanzar hacia la oficialidad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha asegurado este sábado que el acuerdo alcanzado entre el Principado de Asturias y el Ministerio de Educación para reconocer la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego contribuirá a avanzar hacia la oficialidad y "normalización social e institucional" del asturiano.

En una nota de prensa, IU ha valorado que esta decisión responde a "una reivindicación histórica del profesorado que llevaba más de cuatro décadas esperando una respuesta". Permitirá además "poner fin a una situación de interinidad y precariedad que afecta actualmente a más de 318 docentes" y supondrá una mejora para los más de 30.000 alumnos y alumnas que cursan estas enseñanzas en Asturias, también en los centros educativos de Oviedo.

En Oviedo, el Grupo Municipal espera que el Ayuntamiento "actúe en consecuencia" y contribuya también a "dignificar la llingua asturiana, reforzando su presencia y uso en la institución municipal y avanzando en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".