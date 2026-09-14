Joaquín Cuetos, nuevo director general de Innovación de Asturias tras la dimisión de Iván Aitor Lucas

Reunión del Consejo de Gobierno de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Joaquín Cuetos Antuña como nuevo director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, en sustitución de Iván Aitor Lucas del Amo, que deja el cargo a petición propia para iniciar un nuevo proyecto profesional.

Joaquín Cuetos (San Martín del Rey Aurelio, 1970) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y hasta ahora ocupaba la gerencia del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, Cuetos es funcionario de la Administración General del Estado, donde ha desempeñado distintos cargos, entre otros, jefe de los servicios técnicos, jefe del Área de Nuevas Tecnologías en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y técnico del área de Recursos e Información Administrativa en el Ministerio de Defensa. También ha dirigido el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Siero.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha agradecido el trabajo desempeñado por Iván Aitor Lucas al frente de una dirección desde la que ha impulsado de forma decisiva la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología del Principado; el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), la transformación del Idepa en la Agencia Sekuens, la puesta en marcha del calendario de convocatorias y programas punteros como las misiones científicas o el despliegue de los planes nacionales de fibra óptica por el territorio.