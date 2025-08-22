La Lotería Nacional deja parte del primer premio en El Berrón y parte del segundo en Oviedo

OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias resultó doblemente agraciada en el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, dejando un primer premio en El Berrón y un segundo premio en Oviedo, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

Así, el 43.920 ha sido agraciado con 300.000 euros al número y parte del mismo ha sido vendido en la administración de la Avenida de Oviedo, 28, en El Berrón.

Por su parte el 12.131, dotado con 60.000 euros al número y ha sido vendido en la administración de la calle Jovellanos, 8, de la capital asturiana.