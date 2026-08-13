Más de 300 consultas y 25 operaciónes en dos meses en Dermatología del Hospital 'Carmen y Severo Ochoa'

Visita de Concepción Saavedra a Dermatología del Hospital 'Carmen y Severo Ochoa' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea registró más de 300 consultas y 25 operaciones en los primeros dos meses de la especialidad de Dermatología.

Según ha Informado el Gobierno asturiano, los datos ponen de manifiesto la elevada demanda que existe en el área sanitaria del suroccidente, a la que se ha dado respuesta con la incorporación del dermatólogo Álvaro Núñez Domínguez.

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha visitado este jueves el centro sanitario para conocer al profesional responsable de la consulta y el balance de sus dos primeros meses de trabajo en el hospital.

"La incorporación de esta especialidad supone un avance significativo para el área sanitaria, que hasta ahora no contaba con consultas de Dermatología. Esta nueva prestación evita desplazamientos a otros hospitales y facilita una atención más cercana y rápida a pacientes con patologías dermatológicas", ha valorado Saavedra.

Según el Principado, durante estas primeras semanas de servicio, la consulta, que también atiende a personas de los concejos de Salas, Belmonte, Somiedo, Teverga y Proaza ha combinado las citas de atención especializada con procedimientos quirúrgicos de carácter ambulatorio. De este modo, se ha reforzado la capacidad asistencial del hospital y la continuidad de la atención sanitaria en la comarca.

La actividad en la nueva consulta, en la que se han invertido más de 115.000 euros en material, ha permitido atender tanto patologías dermatológicas frecuentes, como psoriasis, dermatitis atópica, prúrigo nodular o liquen plano, como procesos oncológicos de la piel, entre ellos, carcinomas basocelulares y epidermoides y melanomas.