El Muelle de Valliniello consolida su intermodalidad con 43 maniobras ferroviarias de acero en enero

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Muelle de Valliniello, en el Puerto de Avilés, consolida su intermodalidad con 43 maniobras ferroviarias de productos siderúrgicos en enero, una iniciativa que refuerza la sostenibilidad al reducir el transporte por carretera.

Según informa la Autoridad Portuaria de Avilés, las composiciones ferroviarias comenzaron con seis vagones y fueron creciendo hasta maniobras de once vagones, manteniendo un ritmo constante en la primera semana de febrero. La previsión es que estas circulaciones se repitan en los próximos meses, consolidando al muelle como un nudo intermodal.

El jefe de la División de Operaciones Portuarias, Juan Pantiga, ha destacado este domingo que "la circulación ferroviaria complementa el traslado por carretera de los desbastes de acero de ArcelorMittal, reduciendo así el impacto ambiental y optimizando la operativa del muelle".

Durante enero, el Muelle de Valliniello también facilitó el atraque de los buques 'Sea Faith' y 'Jacamar Arrow', ambos consignados por Algeposa Asturias, para atender pedidos de ArcelorMittal. La manipulación de los 'slabs' combinó transporte ferroviario y por carretera, asegurando un flujo constante de material hacia las instalaciones siderúrgicas y optimizando el uso del muelle para otros clientes.

Para estas operaciones, la Autoridad Portuaria habilitó a 24 maquinistas de ArcelorMittal, que, coordinados con el responsable de circulación ferroviaria del puerto, pudieron realizar las maniobras correspondientes.

MÁS DE 6.120 METROS DE VÍAS

La infraestructura ferroviaria de los muelles avilesinos cuenta con una red total de 6.120,6 metros de vías, de los cuales 4.326,1 metros son de ancho ibérico y 1.794,5 metros de ancho métrico, incluyendo 505,5 metros de triple hilo. Las inversiones en la margen derecha suman 6,32 millones de euros, y en la margen izquierda, 1,29 millones, totalizando 7,61 millones desde 2014, incluyendo fondos europeos Next Generation.

Las vías de ancho ibérico conectan con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en la estación de San Juan de Nieva y con las estaciones de ADIF de Nubledo y Veriña, mientras que el ancho métrico accede desde la terminal de La Maruca hasta la zona de carga.