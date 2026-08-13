El occidente asturiano mantiene la alerta por incendios: seis municipios en nivel 'muy alto'

Índice De Riesgo De Incendio Forestal En Asturias Para El Viernes 14 De Agosto De 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis de los 78 municipios asturianos presentarán este viernes día 14 de agosto un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'alto'.

Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos que presentarán un índice 'muy alto' están ubicados en el occidente asturiano. Se trata de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón.