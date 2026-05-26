Peláez insiste en que que el Principado votará 'no' a la propuesta de financiación si no hay cambios

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en un Pleno de la JGPA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha advertido este martes de que el Gobierno asturiano votará en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda "si no se hace ningún cambio", al considerar que, tal y como está formulada actualmente, "no vale". No obstante, ha "tendido la mano" a un diálogo constructivo para "hacer valer los intereses de Asturias".

Así lo ha manifestado Peláez en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde participa en las jornadas 'La reforma de la financiación autonómica', organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

El consejero ha remarcado que para Asturias el sistema de financiación es "fundamental" para poder sufragar los servicios públicos esenciales, que son competencia de las comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado que el Principado mantiene una "posición pactada" con otras siete comunidades autónomas, entre las que se incluye Galicia.

"Nosotros defendemos un modelo donde lo prioritario sea el coste efectivo de los servicios públicos y no la capacidad tributaria", ha subrayado Peláez, incidiendo en que "el nuevo sistema debe tener en cuenta el coste efectivo de los servicios y, por tanto, tiene que tener en cuenta el envejecimiento, la dispersión demográfica y una serie de variables que inciden en ese coste efectivo de los servicios públicos".