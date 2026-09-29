La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína con base en el puerto de Avilés

Dinero y droga incautados en Avilés - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Avilés han detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas en las inmediaciones del puerto pesquero de la localidad. Durante la intervención, la Policía Nacional se incautó de 25 dosis de cocaína base, distribuidas en pequeños envoltorios y preparadas para su venta, además de 770 euros en efectivo y diversos útiles presuntamente utilizados para la elaboración y distribución de la sustancia.

La investigación fue iniciada meses atrás por agentes especializados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, después de obtener información sobre la existencia de un punto de venta de cocaína base en una zona próxima al puerto, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a una pareja joven como presunta responsable de la venta y distribución de la droga. La Policía Nacional determinó además que ambos estarían implicados en la preparación de las dosis destinadas posteriormente a su venta.

La ubicación del punto de distribución, en una zona de carácter industrial y portuario, permitía a los presuntos responsables desarrollar su actividad con una menor exposición y facilitaba el acceso a la droga a personas que trabajaban en el entorno.

Durante la investigación, los agentes también constataron un incremento de delitos contra la propiedad en algunas empresas de la zona, relacionados presuntamente con consumidores que cometían hurtos y robos para obtener dinero con el que adquirir sustancias estupefacientes.

Los investigadores comprobaron igualmente que la pareja residía en una vivienda situada en las proximidades del puerto junto a sus dos hijos menores. Una vez reunidos los indicios suficientes, el pasado jueves, 24 de septiembre, se estableció un amplio dispositivo policial que permitió detener a ambos sospechosos.

Tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés.