Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

Archivo - (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el Rey Felipe VI y el conde de Godó y presidente-editor de La Vanguardia, Javier Godó, en los Premios Vanguardia 2025, en Barce - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, ha sido galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

El Premio de Ciencias Sociales reconoce trabajos en ámbitos como la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, entre otras disciplinas.

A este premio, el quinto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLVI edición, optaban 36 candidaturas de 12 nacionalidades.

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