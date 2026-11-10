El Principado cesa a cuatro personas tras la sentencia que anuló sus nombramientos por libre designación

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha cesado a cuatro personas que ocupaban jefaturas de servicio mediante el sistema de libre designación, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló estos nombramientos por falta de motivación suficiente. Las cuatro plazas se encuentran actualmente en una situación de cobertura temporal y el Gobierno autonómico prevé convocarlas, aunque todavía no ha concretado los plazos.

Así lo ha explicado la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en la Comisión de Presidencia de la Junta General. Llamedo ha señalado que, tras la inadmisión del recurso de casación, la Administración ha cumplido la resolución judicial en sus propios términos y ha modificado la relación de puestos de trabajo (RPT), una modificación publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) hace una semana.

La consejera ha precisado que tres de las siete plazas afectadas no han supuesto el cese de sus ocupantes, ya que estas personas tenían los puestos en propiedad. En los otros cuatro casos, los nombramientos se habían realizado mediante libre designación y sus titulares han sido cesados tras la ejecución de la sentencia.

Llamedo ha aclarado que el fallo judicial no cuestiona de forma general el sistema de libre designación, sino que aprecia una motivación insuficiente en los siete expedientes concretos. En este sentido, ha defendido que el Gobierno autonómico no renuncia a mejorar la justificación de otros puestos cubiertos mediante este procedimiento y ha aludido a otras resoluciones judiciales posteriores favorables a la Administración.

Por su parte, Cuervas-Mons ha criticado la actuación del Ejecutivo y ha reclamado que las plazas se cubran mediante los procedimientos correspondientes, en lugar de mantener situaciones provisionales. El diputado ha recordado que la inadmisión del recurso de casación convirtió en firme la resolución judicial y ha cuestionado que se haya recurrido para retrasar su aplicación.