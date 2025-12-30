El PSOE defiende que "no se ha vulnerado nada" con la tramitación presupuestaria y el PP anuncia recursos

Archivo - Las banderas de la Junta General ondean a media asta en señal de duelo por los mineros fallecidos en Cangas del Narcea. - NACHO VELA - Archivo

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Junta General, Luis Ramón Fernández Huerga, ha asegurado este martes que "no se ha vulnerado nada" en la tramitación del presupuesto autonómico en la Cámara, después de que el diputado del PP, Luis Venta, afirmase que se han "vulnerado" los derechos de los parlamentarios con una tramitación "atropellada".

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano se ha reunido a primera hora de este martes para fijar el orden del día del pleno del miércoles 31 de diciembre, cuyo único punto será la votación del texto articulado que propone la Ponencia del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2026.

Estaba previsto que las cuentas se aprobasen este lunes, pero la ausencia del diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas en la Comisión de Hacienda del pasado viernes, impidió su aprobación y obligó a retrasar la tramitación de la ley.

La ausencia de Vegas motivó que la votación del dictamen de la ponencia quedase en empate hasta en tres ocasiones. Finalmente, en una cuarta y última votación, el dictamen quedó rechazado al contar con los votos en contra de PP, Vox y Foro, y ausentarse el Grupo Socialista e IU-Convocatoria por Asturias.

Este martes el diputado del PP ha mostrado la disconformidad de su partido con un informe de los letrados en relación a la reconsideración solicitada ayer por el "atropello" que se está produciendo en la Junta General con la tramitación parlamentaria sobre la principal ley de Asturias. "Esto es fruto de un régimen socialista en Asturias que atropella a todo lo que está por delante", ha afirmado.

Por su parte, Luis Ramón Fernández Huerga ha explicado que el informe del letrado mayor es "muy claro" y establece que "el propio reglamento tiene la capacidad de buscar cuáles son las excepciones de leyes importantes, de leyes fundamentales, como es el propio presupuesto".

Los grupos de la izquierda, ha defendido el diputado socialista, han "entendido" el informe del letrado mayor e interpretado que "no cabía el recurso del PP y que continúa la tramitación del presupuesto".

Según el diputado socialista, "no solo el propio reglamento lo establece, sino que hay doctrina del Tribunal Constitucional en varias sentencias que también garantizan que este proceso y este procedimiento para la aprobación del presupuesto es perfectamente legal y ajustado a derechos".

Por su parte, Luis Venta ha asegurado que los derechos de los diputados han quedado "claramente vulnerados" y ha anunciado que estudiarán la posibilidad de recurrir la decisión de la mesa de la Cámara de no tener en cuenta la reconsideración que ha pedido el Partido Popular. Valora el PP presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o el Tribunal Constitucional.

"No es de recibo que se esté vulnerando un reglamento de la Junta General para mermar los derechos que tenemos los diputados para ejercer sobre la actividad parlamentaria", ha insistido el diputado 'popular', quien ha criticado que el Gobierno haya presentado el Presupuesto el 1 de diciembre, cuando el Estatuto de Autonomía establece que debe hacerse el 1 de octubre como tarde.

MESA, JUNTA Y COMISIÓN EN UNA HORA

La necesidad de aprobar el presupuesto autonómico antes de que finalice el año ha obligado a los órganos de la Cámara a reunirse a primera hora de este martes, con la Junta de Portavoces, la Mesa de la Cámara y, por último, la Comisión de Hacienda.

Ha sido en este último foro donde los portavoces de los distintos grupos han votado las enmiendas al texto y han vuelto a poner de manifiesto su postura en torno a la tramitación de la ley de presupuestos.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha reconocido que lo que está ocurriendo con la tramitación presupuestaria es "un formato inédito" desencadenado por una "una circunstancia imprevista" y un calendario "excesivamente apretado". Sin embargo, ha asegurado que le llama "muchísimo la atención" que el PP defienda un debate "sosegado" cuando "agota todas las herramientas a su disposición precisamente para impedir este debate sosegado".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha criticado lo apretado de la tramitación, lamentando que los parlamentarios solo hayan tenido un mes para hacer un análisis "riguroso" de los 7.000 millones de euros del presupuesto. "Este trámite absolutamente comprimido no tiene ningún sentido y dificulta enormemente poder analizar y sobre todo poder mejorar el presupuesto", ha defendido.

El diputado de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha recordado que ha pedido disculpas por lo ocurrido el viernes "en varias ocasiones" y ha reprochado al PP que haya aprovechado los "errores ajenos" para dañar no al Gobierno asturiano, sino "a los asturianos" con el intento de forzar la prórroga presupuestaria.

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha asegurado que con todo lo ocurrido se han vulnerado al menos cuatro puntos del Reglamento de la Cámara y se ha hecho eco del informe del letrado mayor de la Junta, en el que se destaca que "no hay precedente" de lo ocurrido.