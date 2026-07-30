Saavedra cree que Canteli está siendo "deseleal" con sus críticas al Principado por la sede de la Agencia de Salud

Archivo - La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha respondido este jueves a las críticas del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli que ha culpado al Principado de perder la sede de la Agencia Nacional de Salud y ha acuado al regidor de "deslealtad".

"Yo también estoy muy disgustada porque realmente yo creo que cuando se trabaja en conjunto, cuando se toman decisiones en conjunto, cuando se lanza un proyecto en conjunto, lo que no puede ocurrir es que si va bien, esto es gracias al Ayuntamiento de Oviedo y si va mal es por culpa del Gobierno del Principado de Asturias. Yo creo que ahí eso demuestra pues realmente una deslealtad y eso, pues es un disgusto en este caso para mí", dijo la consejera a preguntas de los periodistas.

Saavedra ha insistido en que desde el Gobierno siguen pensando que tenían un proyecto sólido para la agencia de Salud Pública estatal. Así sobre las objecciones del Ministerio a la sede propuesta, el Palacio de Calatrava, la consejera ha explicado que el cambio de el castillo de La Vega al Calatrava fue pedido por la Consejería de Salud.

"Nosotros hace un año, cuando hablamos con el Ayuntamiento de Oviedo para pedir un inmueble en Oviedo que pudiera cumplir para estar en la Agencia Estatal, nos presentaron y fuimos a hacer una visita a la Vega y en esa visita, pues lo que vimos es bueno que había que hacer una un importante renovación digamos de todo ese edificio, pero además que no estaba todavía había sus dudas jurídico administrativas en cuanto al a quién era el dueño de ese edificio, por lo tanto ya estábamos excluidos de lo que sería esa y fue cuando se planteó desde la Consejería si podía ser el Calatrava", ha explicado Saavedra.

Respecto a los metros cuadrados disponibles ha indicado que no solamente eran esos 3.000 metros cuadrados, sino que también todas las zonas comunes del Palacio de Congresos donde estaba el Salón de Actos, donde estaban salas de estudios zonas de formación se incluyeron para poder hacer un uso compartido, por lo tanto era mucho más de los 4.000 metros cuadrados exigidos.

Sobre la posibilidad de plantear alegaciones, la consejera ha indicado que están a la espera de recibir alguna información más añadida a la ya publicada en el BOE y una vez la tengan lo valorarán.

"De todas maneras yo tengo que felicitar a Zaragoza por esa Agencia Estatal de Salud Pública. Entendemos que es una buena noticia contar con esa Agencia y por lo y hay que darle. Enhorabuena a Zaragoza y nosotros vamos a colaborar en todo lo posible para que sea una realidad", ha añadido la consejera.