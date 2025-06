Sindicatos exigen un interlocutor "capaz" de resolver el conflicto en educación tras la dimisión de Espina

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de enseñanza (ANPE, CCOO, SUATEA, UGT y CSIF) se han concentrado este lunes en el quinto día de huelga del profesorado asturiano y tras la dimisión de la consejera Lidia Espina. La movilización se ha producido en un escenario de incertidumbre sobre cómo se gestionará la negociación prevista para las 16.00 horas, y en el que las organizaciones reclaman que el proceso pase a estar dirigido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, o por personas con "capacidad ejecutiva, de decisión y de hacer frente al conflicto".

La concentración, celebrada frente a la sede de la Consejería, se ha producido apenas 24 horas después de una manifestación por la educación pública que, según las organizaciones, reunió a unas 30.000 personas en Oviedo. Los sindicatos aseguraban desconocer quién se sentaría como interlocutor por parte del Gobierno asturiano, aunque ya había trascendido que la vicepresidenta del Ejecutivo, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, podrían asumir las negociaciones, anuncio que confirmaba el propio consejero momentos después.

Ante un escenario de incertidumbre en el que se deconocía con seguridad quién asumiría el mando en las negociaciones tras la dimisión de Espina, el presidente del Sector de Educación de CSIF, Jorge Caro, ha señalado que "el problema no es quién venga, sino que tenga capacidad para negociar lo que de verdad piden los compañeros que tenemos detrás", refiriéndose a los docentes. "No podemos seguir con subalternos que no tienen capacidad para sentarse en una mesa de negociación", ha insistido.

Respecto a la dimisión de Espina, Caro ha apuntado que "después de la desautorización total del presidente Barbón la semana pasada" la ya exconsejera "tenía muy pocas opciones" y ha insistido en que "no era una interlocutora válida".

Para el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez "la situación debería ser gestionada por el presidente del Principado", al que ha atribuido la rectificación del acuerdo inicial anunciado por Educación. "Nos da igual el interlocutor, pero queremos que sea alguien con capacidad de decisión y conocimiento", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, ha considerado "necesaria" la dimisión de Espina, quien considera que mostró "una clara incapacidad para hacer frente a un conflicto que se podía haber evitado hace un mes" y ha advertido que "esto no se resuelve solo con una renuncia".

"A nosotros nos da igual quién sea el interlocutor, pero lo que no puede volver a pasar es que alguien venga con un argumentario y sin voluntad real de negociar", han señalado. El sindicato exige ahora "una partida económica suficiente y actitud de negociar".

Desde UGT, el secretario general de Enseñanza, Cristóbal Puente, ha valorado que lo relevante no es el cargo sino la capacidad ejecutiva, en referencia a quién podría dirigir las negociaciones. "Lo único que esperamos es que haya una persona al otro lado con la empatía suficiente con el profesorado asturiano y con un presupuesto real sobre la mesa", ha declarado.

Junto a esto, ha valorado positivamente la dimisión de la consejera: "si esto ayuda a resolver el conflicto, se agradece el paso atrás", pero ha insistido en que a la reunión prevista para esta tarde a las 16:00 horas debe acudir "una persona con capacidad ejecutiva".

Desde Suatea, el secretario de Suatea, Miguel Laria, ha reiterado que el conflicto "ya había superado a la consejera" antes de su dimisión y ha insistido en que la salida debe "pilotarla Barbón". "Está claro que el tiempo no lo cura todo y esto está enquistado. Necesitamos una solución ya", ha advertido.

En relación con la posibilidad de que la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, asuman la negociación, los portavoces sindicales han respondido que dependerá de los poderes que les dé el presidente.

Por el momento, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga a la espera de "una propuesta solvente" por parte del Ejecutivo autonómico. Según han afirmado, el seguimiento este lunes supera el 70% en Secundaria y se mantiene estable en Primaria.