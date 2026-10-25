Toni Nadal dará en Oviedo el 9 de noviembre la conferencia 'Todo se puede entrenar'

Archivo - Toni Nadal, en una imagen de archivo - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de tenis y entrenador de Rafa Nadal durante 27 años, Toni Nadal, dará una conferencia en Oviedo el 9 de noviembre bajo el título 'Todo se puede entrenar' organizada por la Concejalía de Deportes.

La cita, para todos los púbicos, tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. La iniciativa forma parte del programa de actividades formativas y divulgativas que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, a través del Centro Nacional de Educación en el Deporte.

Se trata de una programación que tiene como objetivo acercar experiencias, conocimientos y herramientas que contribuyan a mejorar la práctica deportiva y a reforzar el valor educativo del deporte.

Toni Nadal, reconocido entrenador de tenis y referente internacional en la formación de deportistas, ha destacado por su metodología de trabajo y por la importancia que concede a la actitud, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de afrontar las dificultades.

Su experiencia como entrenador de Rafa Nadal durante 27 años le ha permitido desarrollar una filosofía que trasciende el ámbito deportivo y que puede aplicarse también a la educación, al crecimiento personal y a la consecución de objetivos en cualquier ámbito de la vida, según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo.

Se trata de una propuesta de especial interés para profesionales del deporte, técnicos, monitores, responsables de clubes, deportistas y familias, así como para cualquier persona interesada en conocer las claves de una metodología basada en el trabajo, la superación y la mejora continua.

Esta actividad se enmarca en la programación del Centro Nacional de Educación en el Deporte (CNED) para favorecer la formación de quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su práctica deportiva, impulsar la igualdad de oportunidades, fomentar entornos seguros y respetuosos y reforzar la dimensión educativa del deporte.

A través de esta programación, la Concejalía de Deportes pretende potenciar el deporte más allá de la competición y los resultados, destacando su capacidad para transmitir valores, desarrollar habilidades personales y contribuir al bienestar de las personas.