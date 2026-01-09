Vox Oviedo estudia recurrir la ZBE para que los ovetenses puedan "circular libremente"

Las concejalas de Vox Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado este viernes que su grupo está estudiando recurrir, vía Contencioso-Administrativo, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad recientemente puesta en marcha para que los ovetenses puedan "circular libremente" por la capital asturiana.

Peralta ha ofrecido un desayuno informativo acompañada por la concejala Alejandra González, en el que ha anunciado que uno de sus principales objetivos para 2026 será eliminar la ZBE, una medida "totalmente injusta y antisocial" que "solo penaliza a las rentas más bajas" y es además "totalmente innecesaria".

Para Vox, "no es de recibo" que una ordenanza prohíba circular a los vecinos de un municipio "salvo que pagues" porque el vehículo contamina. "No todas las familias pueden cambiar de coche", ha argumentado, para después cargar contra un PP que "es exactamente igual que el PSOE e IU", ya que asume "sin rechistar" las políticas de la izquierda.

El recurso se puede presentar en los dos meses siguientes a la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La portavoz ha explicado que ya se han tumbado zonas de bajas emisiones en otros municipios de España, y ha puesto como ejemplo Sevilla, donde existe un pacto para la no imposición de multas por incumplimientos de la ZBE.

PEDIRÁN REVISAR EL PATROCINIO DE KUIVI ALMACENES INDUSTRIALES

Por otro lado, Peralta ha anunciado que su Grupo pedirá que se revise el expediente de patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo a Kuivi Almacenes Industriales, un contrato por el cual el Consistorio ha concedido a la sociedad más de 70.000 euros en dos años.

"A nosotros nos preocupa que se cumpla la legalidad", ha explicado la portavoz, quien ha reclamado igualdad en el cumplimiento de la ley para todos los vecinos de Oviedo. Así, ha remarcado que "no tiene sentido" que se exijan inversiones, licencias y cumplimiento de horarios a unos establecimientos y se "mire hacia otro lado" con el Kuivi, que, según ha recordado, contaba con una licencia que no avala actividades que se han realizado.

A ello se suma que el PP ha incluido este emplazamiento en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) cuando "no tiene ni tan siquiera licencia".

En el encuentro informativo, Peralta ha explicado que de cara a 2026 Vox Oviedo centrará su actividad en el Ayuntamiento en la defensa de la bajada de impuestos, apoyo a las familias y suprimir la ZBE.

Peralta se ha referido también a las palabras del alcalde sobre la inmigración del concejo, declaraciones que fueron refrendadas por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, en el pleno de este jueves, en las que ambos afirmaron que todos los inmigrantes de Oviedo están en situación de legalidad y son "buenos". Después de cuestionar la "categoría moral" del alcalde y de la concejala de Festejos Covadonga Díaz para juzgar "quién es bueno y quién no", ha avanzado que su grupo está preparando una batería de preguntas al servicio de Estadística del Ayuntamiento para que confirmen cuántos inmigrantes ilegales tiene Oviedo.

ASUNTOS PENDIENTES

La portavoz de Vox Oviedo también se ha referido a los asuntos pendientes en la capital asturiana, mostrando su escepticismo respecto al inicio de las obras en la Plaza de Toros en 2026, la puesta a punto de la Fábrica de armas de La Vega o la ausencia de reformas en el Mercado de El Fontán por los "caprichos hosteleros" del alcalde Alfredo Canteli.

Peralta ha puesto sobre la mesa el conjunto histórico de Olloniego, que "se cae a pedazos", el estado del Palacio de los Niños, el mercado de La Corredoria, los problemas de la vivienda en la ciudad o las expectativas en torno a los centros sociales integrados. "Vivimos a costa de infografías que no llegan a materializarse", ha lamentado.

Respecto al enfrentamiento que tuvo este jueves con el alcalde en el pleno municipal, donde el regidor llegó a llamarla en repetidas ocasiones "verdulera" a cuenta de un cruce de acusaciones mutuas, Peralta ha preferido no entrar a la polémica. "Me lo puso muy fácil para contestarle, pero no lo voy a hacer", ha dicho, remarcando que fue una situación "desagradable para todos" que "no debería suceder en los plenos. "Hubiera sido más sencillo que me diera la palabra cuando la pedí", ha defendido, lamentando que con Alfredo Canteli "no hay derecho a réplica cuando le dices lo que no quiere oír".