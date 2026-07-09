La cueva de Altamira, "estable dentro de la fragilidad", mantendrá el actual régimen de visitas

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SANTILLANA DEL MAR, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cueva de Altamira, en Santillana del Mar, mantendrá el actual régimen de visitas y también continuará el 'privilegio' de acceso a esta cavidad con pinturas paleolíticas para los jóvenes del municipio que cumplan los 18 años.

Así se ha aprobado en el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, celebrado este jueves en Santillana del Mar, en el que se ha constado que el estado de conservación de la cueva "es estable dentro de la fragilidad", lo que permite mantener el régimen restrictivo de visitas implantado en 2014, cuando reabrió tras doce años cerrada al público por el deterioro de las pinturas.

La encargada de anunciarlo ha sido la jefa del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha ejercido en esta cita la Presidencia del Patronato, que es rotatoria y cada año se alterna entre el Ministerio de Cultura y el Ejecutivo autonómico.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio, Ángeles Albert, y la directora del museo, Pilar Fatás. Inicialmente, estaba prevista la asistencia del ministro del ramo, Ernest Urtasun, quien ha excusado su ausencia el martes, ha señalado Buruaga.

Respecto al estado de la cueva, ha explicado que "continúa activo", y "no se ha ralentizado", la pérdida de pintura y de roca, "uno de los riesgos o problemas de conservación fundamentales en la cueva". Se trata de un proceso que se produce estacionalmente en la época en la que la humedad es más intensa, particularmente de febrero a junio, sobre el techo de la Sala de Polícromos.

Sin embargo, sí hay "buenas noticias" en relación con la microbiología, otro "factor fundamental para la conservación de las pinturas". Y es que las colonias bacterianas situadas en determinadas zonas de control de la sala de pinturas "parecen haber iniciado un proceso de progresiva reducción tanto en número como en tamaño".

Ello significa, según ha indicado la presidenta, que las medidas de control y acceso "están funcionando".

252 VISITANTES A LA CUEVA EN 2025

Según ha detallado, en 2025 accedieron a la cueva de Altamira 252 personas en 52 visitas públicas, todas ellas citadas a partir de esa lista de espera, formada por quienes solicitaron el acceso entre 1999 y 2002, que fue la fecha en que la lista se cerró.

Cuando se retomó la lista en 2020, había más de 3.500 solicitudes, y desde entonces se han gestionado un total de 820.

Además, en enero de 2026 se estrenaron las visitas de los jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido la mayoría de edad, con un cupo de 20 personas y que se mantendrá.

CRECEN LAS VISITAS AL MUSEO DE ALTAMIRA

Y en cuanto al Museo de Altamira, que incluye la 'Neocueva', Buruaga ha informado de que en 2025 lo han visitado 293.700 personas, un 0,31 por ciento más que el año anterior, manteniéndose como el segundo de la red estatal más visitado.

Ha destacado que esta cifra de visitantes "se aproxima" a la que se alcanzó el primer año de vida del museo, inaugurado en 2001, con lo que este año celebra su 25 aniversario.

RENOVACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE E INVERSIONES

Por otra parte, el Ministerio se ha comprometido a presentar en la próxima reunión un plan de inversiones para renovar el proyecto museográfico y la exposición permanente con vistas al año 2029, cuando se conmemorará el 50 aniversario de la constitución del museo.

Mientras, Buruaga ha desgranado las próximas mejoras e inversiones que se llevarán a cabo en el museo, de las que ha señalado que la principal es la renovación del espacio de acogida de los visitantes de acuerdo con un proyecto diseñado ya por el estudio de Juan Navarro Baldeweg, autor del edificio principal.

El proyecto, ha detallado, incluye la renovación de todos los edificios, el puesto de información, guardarropía, el acceso a la sala de la 'Neocueva', incluyendo el espacio audiovisual y su equipamiento. También recoge la mejora del acceso a la exposición permanente y diversas mejoras para personas con discapacidad visual.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo ha indicado que el proceso de contratación del proyecto, con un presupuesto de en torno a 325.000 euros, ha quedado desierto y que el Ministerio de Cultura está buscando una alternativa jurídica que permita que las obras puedan comenzar a finales de 2026 o principios del 2027, coincidiendo con la temporada baja de la instalación, puesto que se prevén cierres parciales.

En cuanto a la 'Neocueva', se han iniciado los trabajos para la renovación integral de la iluminación, con la elección del arquitecto que se va a encargar del diseño. Asimismo, se prevé que en este mismo espacio comiencen en enero las obras de sustitución de la plataforma elevadora.

Por otra parte, ya está contratado y redactado el proyecto básico y de ejecución para el suministro eléctrico en el aparcamiento, que permitirá la instalación de puntos de recarga para vehículos, que se licitará cuando la CROTU obtenga el permiso.

A todo ello se sumarán otras actuaciones menores, como la impermeabilización de la cubierta sobre el aula de actividades o la museoteca, así como la canalización del saneamiento de aguas pluviales.

La jefa del Ejecutivo cántabro también ha avanzado que en la reunión se ha analizado la evaluación del proyecto del gemelo digital de la cueva, puesto en marcha en marzo del año pasado. Una herramienta "fundamental" para la investigación científica que, ha dicho, estará completamente terminado, desarrollado y previsiblemente en uso en noviembre de 2026. Cuenta con una inversión de 375.000 euros y está desarrollado por la empresa pública INECO.

Además, ha incidido también en que el Gobierno cántabro está "a punto" de culminar la cesión de dos fincas de cerca de 10.000 metros cuadrados de su propiedad para que el museo pueda ampliar sus instalaciones y construir un nuevo almacén.

Al hilo, ha informado que se está a la espera de que el Ministerio pueda materializar "su compromiso" de compra de una finca situada en la galería final de la cueva, "fundamental" para favorecer su conservación y "seguir protegiéndola".

Por último, Buruaga ha destacado que en 2029 se cumplirán los 50 años de creación del museo y del centro de investigación, para lo que ha aprovechado para lanzar el mensaje de que ese puede ser "el mejor contexto" para "repensar" de forma "ambiciosa" la necesidad de actualizar sus instalaciones.

ACTOS CONMEMORATIVOS

Por otra parte, el próximo día 17, coincidiendo con la fecha en la que se inauguraron oficialmente las instalaciones del actual museo, se celebrará un diálogo en el que participarán muchos de los artífices y protagonistas de ese momento, como su arquitecto, Juan Navarro Baldeweg, y los coautores de la 'Neocueva', Antonio Mañero y Pedro Saura.

Asimismo, por esas fechas, se inaugurará una exposición temporal, específica para Altamira, realizada por el artista visual catalán Joan Fontcuberta, dentro de su serie 'Dioramas'.

NUEVOS PATRONOS

Buruaga ha informado del nombramiento de tres nuevos patronos. Estos son Fernando Sáez Lara, director general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, designado por el Ministerio; Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico, a propuesta del Ayuntamiento de Santillana del Mar; y César González Sáez, catedrático de Prehistoria e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria, a propuesta del Gobierno regional.

La reunión del Patronato ha tenido lugar en la Casa de 1924, dentro del complejo de Altamira, y en ella han participado también el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, y la directora del museo, Pilar Fatás, entre otros.