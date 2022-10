Camino Lebaniego lanza una convocatoria de formación gratuita para jóvenes en su proyecto europeo 'Starlight'

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Skills for Tourism And Recognition of the importance of dark skies' -STARLIGHT- , donde participa la Fundación Camino Lebaniego, ha lanzado una convocatoria de participación y formación gratuita para jóvenes.

Esta iniciativa pretende contar con 60 jóvenes europeos para formarse en astronomía, biodiversidad, historia y cultura, y contaminación lumínica, ha informado la Fundación en nota de prensa.

STARLIGHT, financiado por el programa Erasmus+ de la UE, persigue aumentar las oportunidades de trabajo para jóvenes europeos (18-35 años) a través de la educación y formación en el turismo y la mejora de las habilidades para los operadores turísticos en activo, así como la identificación de sectores innovadores en línea con las tendencias del mercado y, específicamente, promoción de los cielos oscuros como un activo competitivo para el turismo sostenible y experiencial.

A este respecto, el consejero de Turismo y presidente del patronato de la Fundación, Javier López Marcano, ha explicado que se formará a los participantes para crear un negocio innovador, que les permitirá ofrecer nuevas experiencias basadas en el 'Turismo de Estrellas' a los viajeros o visitantes "y, por último, aprenderán a contar la historia de nuestros cielos y a transformarla en una oportunidad laboral".

En el proyecto participan socios de seis países europeos (Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Eslovenia y España) y abarca diversas competencias como la astronomía, la conservación de la naturaleza, el patrimonio cultural, el desarrollo local y el turismo sostenible.

"La Fundación Camino Lebaniego, entidad que lidera la parte española, ha visto en este Erasmus+ una oportunidad para divulgar los caminos de peregrinación desde una óptica sostenible y con el valor añadido de la astronomía como recurso", ha señalado el consejero.

CONTENIDOS DEL CURSO

El contenido formativo abarca tres actividades. La primera, abierta a todos los candidatos, es el uso gratuito del material de formación contenido en un 'kit de herramientas STARLIGHT' para proporcionar una base de conocimientos a los participantes sobre los cielos oscuros. La herramienta formativa abarca tres ámbitos fundamentales relacionados con el turismo de estrellas: cultura y patrimonio, biodiversidad y bienestar y salud humanos, y astronomía.

La segunda, a la que sólo concurrirán los candidatos seleccionados, se celebrará entre abril y junio de 2023 y consta de tres seminarios web para transformar los conocimientos adquiridos en la actividad 1 en habilidades para operar en el mercado y atraer al público destinatario de estas experiencias turísticas.

Los seminarios web se centrarán en tres temas principales: divulgación científica sobre astronomía y conservación de la biodiversidad y la naturaleza; turismo experiencial, ¿cómo transformamos los conocimientos adquiridos en una experiencia para los turistas?, y emprendimiento, marketing territorial y digital, ¿cómo vender lo aprendido a los potenciales clientes/turistas?.

El tercer bloque se divide en tres módulos. Primero, una experiencia formativa práctica 'Summer School', de 5 días en Bansko, Bulgaria, con el tema principal de marketing digital y la atención al cliente, la compra experiencial, entre otros.

Segundo, experiencia formativa práctica 'Summer School', de 5 días en Luserna San Giovanni, Italia. El tema principal será el marketing territorial que se beneficia de un intercambio enriquecedor con los operadores económicos locales y los responsables políticos de gestión turística en el territorio 'Caja de experiencias', un paquete turístico completo listo para ser vendido. Se utilizará un enfoque de narración de historias.

La última será una experiencia formativa práctica 'Summer School' de 5 días en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en la vertiente cántabra. El tema principal será la preservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente frente a la contaminación lumínica y, por tanto, cómo los cielos oscuros pueden mejorar y enriquecer la experiencia del paisaje y la naturaleza.

Se colaborará con los operadores turísticos locales y los responsables políticos de la gestión del turismo en el territorio. Se utilizará un enfoque de Living Lab para construir una "caja de experiencias" con una oferta turística que conjugue biodiversidad, observación de estrellas, orientación e historia.