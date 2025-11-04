Cantabria vuelve a la World Travel Market de Londres para reforzar su imagen como destino turístico en Reino Unido

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria asiste, un año más, a la Feria Internacional de Turismo World Travel Market que se celebra en el Centro de Exposiciones ExCel de Londres desde este martes y hasta el jueves, 6 de noviembre.

La participación de la Consejería de Turismo en la que es una de las citas más importantes del calendario del sector turístico a nivel mundial tiene como objetivo reforzar la imagen del destino Cantabria en Reino Unido y aumentar el número de viajeros proveniente de dicho país, según ha trasladado el Gobierno regional.

Cantabria participa con un espacio dentro del stand de Turespaña, compartiendo protagonismo junto a otras comunidades autónomas y recursos turísticos nacionales. El espacio expositivo cántabro muestra imágenes de Santander, Cabuérniga, Costa Quebrada, Mogrovejo, así como tres vídeos como exponentes de la diversidad patrimonial y paisajística de la comunidad y la variedad de propuestas enfocadas al turismo urbano, cultural y rural.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha subrayado la importancia de estar presentes en esta feria que "reúne a las principales empresas del sector" y constituye "una magnífica plataforma para reforzar la imagen de Cantabria entre las compañías turísticas internacionales y, especialmente, británicas".

Ha apuntado que las conexiones aéreas y marítimas existentes entre Santander y Reino Unido "facilitan los desplazamientos de los viajeros británicos, Cantabria está a su alcance y necesitamos ampliar presencia en este mercado".

Según datos del Perfil del Turista del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) relativos al año 2024, Reino Unido es el segundo país emisor de turistas a Cantabria, por detrás de Francia, con 63.500 viajeros, un 15,5% más que en 2023. Además, éstos suponen un 13,5% del total de turistas internacionales.

La 46ª edición de World Travel Market de Londres se presenta como la mayor de su historia gracias a la ampliación del 25% del recinto ExCeL London y al aumento de la demanda global de viajes, según la organización. En el encuentro se dan cita destinos y oficinas de turismo, grupos hoteleros, marcas tecnológicas, empresas de transporte y de experiencias turísticas.