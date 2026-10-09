Vueling personaliza un tercer avión para proyectar la imagen de Cantabria en Europa

Avión de Vueling que proyecta la imagen de Cantabria por Europa - VUELING

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Vueling, del grupo IAG, ha personalizado un tercer avión con la imagen de Cantabria para proyectarla por Europa. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la aerolínea y el Gobierno autonómico para contribuir a la promoción turística de la región.

El nuevo diseño, un A320 matrícula EC-MJB, realiza este viernes su primer vuelo desde Barcelona a Santander, y se convierte así en un "embajador itinerante" de la comunidad y de su propuesta turística, ya que Vueling la difundirá a través de red de destinos europeos.

El diseño toma como referencia la identidad de 'Cantabria Infinita', la marca turística de la región. El grafismo incorpora el símbolo del infinito como elemento central, representando una Cantabria "diversa, abierta y llena de posibilidades, donde naturaleza, costa, patrimonio, cultura, gastronomía y experiencias conviven en un mismo territorio".

Este avión contribuye también a poner en valor la apuesta de Vueling por la conectividad de Cantabria, con conexiones nacionales e internacionales, como la ruta directa entre Santander y París-Orly.

La aerolínea llegó al aeródromo cántabro en 2012, y desde entonces suma más de 1,5 millones de pasajeros transportados. Vueling ha reforzado su presencia en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Durante la temporada de verano de este 2026, ha operado conexiones desde Santander a Ibiza, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona y París.

Y para la temporada de invierno, la aerolínea ha programado cerca de 100.000 asientos, un 9,5 por ciento más respecto la temporada anterior, y conectará Cantabria con Barcelona, Palma de Mallorca, París y durante el mes de enero también con Alicante.