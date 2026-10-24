Cantabria celebra hoy el Día de las Bibliotecas con un amplio programa en la Biblioteca Central

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura continuará este sábado, 24 de octubre, con la celebración del Día de las Bibliotecas, que se conmemora hoy.

Lo hará con la actividad destinada a los más pequeños, desde bebes de 6 meses a niños de 3 años acompañados de un adulto, 'Cuentos de rechupete', a cargo de la narradora Charo Jaular.

A las 17.00 horas, presentará 'Sábados enCuentados' con leyendas, fábulas, cuentos fantásticos llenos de aventuras extraordinarias y disparatadas peripecias protagonizados por niños intrépidos, curiosos, acompañados por animales y espíritus del bien y el mal.

Jaular es narradora oral desde 1998, habitual en el Maratón de cuentos de Guadalajara desde 1997 y ha recorrido todo el país contando en diferentes festivales y lugares de cuento.

Esta programación arrancó el pasado miércoles en la Biblioteca Central. La efeméride tiene como lema central este año 'Sin profesionales, no hay bibliotecas', con el que se pretende dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de todo el personal bibliotecario que da vida y dinamiza los espacios y los recursos de las bibliotecas, pasando así de ser meros contenedores de libros y otros recursos a ser espacios de encuentro y de intercambio de conocimiento aptos para todos los públicos.