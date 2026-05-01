Unas 2.500 personas reclaman en Santander "salario, techo y tiempo" en la manifestación del 1 de Mayo

La pancarta que ha liderado la manifestación - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.500 personas, según la Delegación del Gobierno y la organización, han reclamado este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, en Santander "salario, techo y tiempo" en la tradicional manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

La marcha ha partido este mediodía de la calle Jesús de Monasterio y ha recorrido el centro de la ciudad para concluir en los Jardines de Pereda.

Los manifestantes han realizado el recorrido bajo grandes pancartas en las que se han podido leer consignas como el lema de la manifestación, 'El futuro de Cantabria necesita de la industria' o 'Más industria, más empleo, más derechos'.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio de la manifestación, los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, han reiterado las principales reivindicaciones de la misma y han reclamado solidaridad internacional, al lanzar un mensaje "por la paz y el fin de todas las guerras"

También, han apostado por "mejorar las condiciones de vida de la gente, subir los salarios, reducir la estacionalidad, mejorar los derechos y acceso a una vivienda digna".

Además, han criticado a la patronal, a la que han calificado de "roñosa" por "oponerse" a la subida de los salarios y a la reducción de la jornada laboral. Y han querido mostrar que "el sindicalismo está fuerte, que la clase trabajadora está organizada y que va a salir a la calle para pelear por sus derechos convenio a convenio".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que este 1 de mayo como una fecha para seguir "defendiendo los derechos de la clase trabajadora de Cantabria". También, ha criticado que las políticas del PP y "la extrema derecha" son "una vergüenza" y ha citado materias como vivienda, la reforma laboral o las pensiones.