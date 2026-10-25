La Asociación de Mayores Eulalio Ferrer homenajea a 17 socios que han cumplido 80 y 90 años

Homenaje a los mayores de la Asociación Eulalio Ferrer - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mayores Eulalio Ferrer de Santander ha homenajeado este domingo a 17 socios que este año han cumplido 80 y 90 años, 13 y 4, respectivamente.

El acto ha contado con casi 140 asistentes, entre ellos la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha felicitado a los distinguidos y ha celebrado las trayectorias vividas, "superando dificultades, construyendo familias y levantando con esfuerzo la Cantabria que hoy disfrutamos".

Además, ha ofrecido a los mayores "una mirada desde la suma", en referencia a su "abundancia de historias, sabiduría, paciencia, afecto y capacidad para seguir aportando".

En este sentido, la consejera ha considerado "esencial" la experiencia de las personas mayores "para construir un futuro más justo y más humano". También ha destacado su capacidad "para seguir aportando y siendo parte activa de la sociedad". "Envejecer activamente es seguir viviendo con plenitud", ha señalado.

Gómez del Río también se ha referido a "la valiosa función" que cumple el movimiento asociativo para crear espacios de convivencia y encuentro para las personas mayores.

"Son verdaderos hogares compartidos", ha indicado, para recalcar que se trata de lugares donde "se cultiva la amistad, se mantiene la mente y el cuerpo activos, se previene la soledad no deseada y cada persona se siente parte de una comunidad".

Además de la consejera, en el evento han estado también el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba, y el presidente de la Asociación, Francisco Otero, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.