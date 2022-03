La asociación de ucranianos de Cantabria destaca una mejora en la coordinación de la ayuda humanitaria

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ucranianos de Cantabria ha destacado hoy que se ha producido una mejora en la coordinación de las acciones de ayuda humanitaria desde la comunidad, tanto en lo que respecta a la recogida como a la acogida de refugiados.

Tras el minuto de silencio en solidaridad con el pueblo ucraniano que se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Santander este viernes, como todos desde el inicio de la invasión rusa, Lesya Chobatar, miembro de la asociación, ha indicado a la prensa que la coordinación en la atención de refugiados ha mejorado. "Vamos bien", ha afirmado.

Respecto a la advertencia que hace una semana realizaba la asociación de particulares que acudían a la frontera de Ucrania a recoger personas, sin conocer sus necesidades y sin coordinación con la asociación, Chobatar ha señalado que actualmente la situación está "más o menos controlada". "Pero eso no quiere decir que mañana surja algo".

"Se volcaron todos; agradecemos otra vez que nos ayuden, pero ahora la gente ya sabe cómo tiene que actuar y cómo tiene que organizarse todo", ha señalado.

En este sentido ha reconocido que "nadie estaba preparado para esto", por lo que "es normal que estuviéramos un poco descolocados y desorientados", pero ahora "todo va a su ritmo y a su protocolo".

En relación a la ayuda humanitaria, Chobatar ha informado que esta mañana saldrá un camión con destino a su país, además de que ahora "tenemos más ayuda" puesto que han llegado a la comunidad más refugiados. "Es una solidaridad total, de toda Cantabria y de toda España", ha enfatizado.

La asociación mantuvo el lunes una reunión con el Gobierno de Cantabria, que está ayudando a los ucranianos que llegan a la comunidad. "Está poniendo sus medios y ahora está el albergue de Solórzano, donde están los refugiados, que están bien dentro de sus posibilidades, porque han venido muchos niños, muchas mujeres, y están todavía asustados", ha explicado.

En relación a si los ucranianos que llegan a Cantabria tienen la intención de quedarse o de regresar a su país, la portavoz de la asociación ha dicho que no lo sabe aún, "estamos en proceso". "De momento, nadie sabe su futuro y al paso del tiempo, lo que cada uno decida".

"Ninguno vino de vacaciones ni por capricho", ha subrayado Chobatar, que ha puesto como ejemplo el caso de una madre con hijos pequeños que le comentaba que, si no fuera por los niños, "no hubiera venido, seguiría allí luchando. Ella tenía su puesto de trabajo, su sueldo, su casa y ahora se ha quedado sin nada. Vino con la ropa que olía a humo, le pregunté por qué, y me dijo que estaba viendo su casa que se estaba quemando".

Para Chobatar, lo primero es "parar esta masacre, y luego cada uno, lo que decida". "Claro que mucha gente quiere volver a su país, porque la sangre tira, han dejado a sus maridos allí y quieren encontrarse con ellos. Pero no podemos decir nada porque la masacre sigue. Putin, el terrorista número uno del mundo, sigue matando a nuestra gente", ha denunciado.

En este sentido, ha expresado su "desesperación" porque la invasión rusa dura ya un mes. "Se habla pronto pero es una desesperación total. A ver si se para lo antes posible, pero no veo luz en el túnel tan pronto", ha comentado.

El cuarto minuto de silencio que convoca el Ayuntamiento de Santander desde el inicio del conflicto ha contado con representantes de la Asociación de Ucranianos, miembros de la Corporación, trabajadores municipales, políticos y ciudadanos.