Aumentan las capturas de oruga 'rosquilla verde' y Rural refuerza la vigilancia en cultivos

La oruga spodoptera exigua, conocida como 'rosquilla verde'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha elaborado y distribuido una hoja informativa sobre la oruga spodoptera exigua, conocida como rosquilla verde, ante el aumento de capturas de ejemplares adultos registrado en las últimas semanas en la red de trampeo instalada en diferentes puntos de Cantabria, y recomienda mantener la vigilancia de los cultivos de maíz para detectar de forma precoz cualquier foco localizado.

La hoja ha sido remitida a las oficinas comarcales, cooperativas agrarias y distribuidores de productos fitosanitarios para facilitar el reconocimiento de la plaga, promover la vigilancia de las parcelas y recordar las medidas de control disponibles en caso de detectar daños, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La 'rosquilla verde' es una oruga defoliadora de la familia noctuidae que se alimenta de numerosas especies vegetales, entre ellas maíz, hortalizas, leguminosas y plantas ornamentales.

Durante 2026 ha provocado daños de importancia en explotaciones de maíz de Galicia, especialmente en las primeras fases de desarrollo del cultivo, cuando las plantas son más vulnerables.

Según la Sección de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería, las larvas son las responsables de los daños, ya que se alimentan de las hojas y pueden provocar importantes pérdidas de superficie foliar.

Los síntomas más habituales son la presencia de perforaciones irregulares en las hojas, abundantes excrementos oscuros y la localización de masas de huevos o pequeñas orugas agrupadas en el envés de las hojas.

Asimismo, ha destacado que en las condiciones climáticas del norte peninsular esta especie puede desarrollar entre cuatro y seis generaciones anuales, siendo las temperaturas elevadas un factor que favorece el incremento de sus poblaciones.

No obstante, la Consejería ha trasladado tranquilidad al sector, ya que no prevé daños significativos en el maíz de Cantabria al encontrarse la mayor parte de las parcelas en fases avanzadas de cultivo, momento en el que la planta presenta una menor sensibilidad frente a los ataques de esta plaga.

A pesar de ello, recomienda mantener la vigilancia de los cultivos durante las próximas semanas para detectar de forma precoz cualquier foco localizado.

En caso de observar daños o una presencia elevada de larvas, los agricultores podrán recurrir exclusivamente a los productos fitosanitarios autorizados y registrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respetando en todo momento las dosis, condiciones de uso y periodos de seguridad establecidos.

La Consejería recuerda igualmente que la gestión de esta plaga debe basarse prioritariamente en los principios de la Gestión Integrada de Plagas, apoyándose en el seguimiento mediante trampas de feromonas y en la inspección directa de las parcelas para determinar la necesidad de intervenir.

En esta fase del cultivo del maíz, los tratamientos fitosanitarios únicamente son viables mediante aplicaciones localizadas con mochila pulverizadora sobre rodales concretos y en los primeros estadios de los ataques, cuando la eficacia de las actuaciones resulta mayor.

Para ampliar información sobre la situación de los productos autorizados, los agricultores pueden consultar el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPA o dirigirse a la Sección de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería.