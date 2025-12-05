Archivo - Las ayudas de Cantabria por 6 millones para modernizar explotaciones agrarias se podrán solicitar desde el 2 de enero - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la convocatoria de las ayudas de la Consejería de Desarrollo Rural para la realización de inversiones productivas vinculadas a mitigar los efectos del cambio climático, un uso eficiente de los recursos naturales y a la modernización y mejora de las explotaciones agropecuarias.

Con un importe total superior a los seis millones de euros, el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 2 de enero de 2026 y finalizará el 2 de marzo del mismo año.

Las ayudas están cofinanciadas en su mayoría con fondos previstos en los presupuestos regionales, pero también a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La Consejería, dirigida por María Jesús Susinos, ha explicado que la partida total se incrementó el pasado año unos tres millones y de ella se beneficiaron 129 ganaderos de la comunidad.

Susinos ha valorado la importancia de estas ayudas para aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias de Cantabria y mejorar la vida y el trabajo de agricultores y ganaderos, al tiempo que promueven "una producción segura y sostenible, adaptada a las actuales exigencias sociales en materia de alimentación y salud".

La consejera ha reconocido el esfuerzo de agricultores y ganaderos para hacer más competitivas "año tras año" sus explotaciones, asegurando "la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la viabilidad de las instalaciones" y contribuyendo además "al relevo generacional en el medio rural".