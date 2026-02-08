El ballet flamenco de Carlos Rodríguez llega el viernes al Palacio de Festivales

Archivo - El ballet flamenco de Carlos Rodriguez llega el viernes al Palacio de Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ballet flamenco de Carlos Rodríguez llegará este viernes, 13 de febrero, al Palacio de Festivales de Cantabria (PFC), con el espectáculo 'Hilo de Fuego'.

La sala Argenta acogerá, a partir de las 19.30 horas, esta propuesta de danza que cuenta con dos partes, una de 42 minutos, y, tras el descanso, otra de 45 minutos.

'Hilo de Fuego' es la delgada línea que delimita la unión de la estilización de la danza española, el flamenco y los conceptos contemporáneos, ha informado el PFC.

Es un espectáculo flamenco con once bailarines y cuatro músicos arropados por dos composiciones musicales originales; y que está inspirado en la leyenda oriental del hilo rojo del destino y, a través de imágenes y coreografías, narra el nacimiento de una nueva forma de contar historias que se dicen desde el lenguaje del cuerpo.

Cuenta con un elenco de creadores artísticos, bailarines y músicos del panorama teatral español, formados en disciplinas cuya versatilidad y bagaje permite al espectador admirar la riqueza del arte y la cultura en España, aunando diferentes generaciones de intérpretes.

La primera parte ofrecerá la 'Suite nº 1 de Albores' de Héctor González, con las voces de Gabriela Giménez, Montse Cortés y Diana Navarro; la percusión de Pablo M. Jones; la guitarra de El Amir; el piano y orquestaciones de Hachedelara grabadas por Glocal Sound Emsemble.

La segunda será 'Suite nº2 Flamenco' de Pedro Medina y Julio Alcocer, que contará con los cantaores Juan Debel y Fran Al-Blanco; la colaboración especial de Asier Etxeandía; el texto de Tomás Cuirolo; la dirección artística y coreografía de Carlos Rodríguez, con su asjunto, Carmelo Segura. Los

Los bailarines son David Grimaldi, Pablo Vázquez, Joan Fenollar, Borja Lebrón, Carlos Quintana, Marcos Carrión, Jan Gálvez, Ana Del Rey, Laura Funez, Cynthia Cano, María Cebrián, Raquel Guillén, Sofía Lasheras.

Por otro lado, el diseño de iluminación es de Carlos Marcos y la ingeniería de sonido y proyecciones de Victor Tomé.