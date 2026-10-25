El ballet de Lucía Lacarra y el estreno del Don Juan actualizado por Ruido Interno, esta semana en el Palacio

Archivo - 'Lost Letters' (Cartas Perdidas) De Lucía Lacarra Ballet - PFC - Archivo

SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de esta semana del Palacio de Festivales de Cantabria incluye el ballet de Lucía Lacarra y el estreno de la obra teatral 'Don Juan. Cenizas y sombras', de la compañía cántabra Ruido Interno.

El primer espectáculo en tener lugar será 'Lost Letters' (Cartas perdidas), a cargo de Lucía Lacarra Ballet que cuenta por primera vez con coreografía del bailarín canadiense Matthew Golding.

La Sala Argenta acogerá la representación de esta danza el viernes 30 de octubre, a las 19.30 horas, con una duración de 70 minutos sin descanso.

Esta coproducción del Teatro Arriaga Antzokia, del Kursaal Eszena, del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la colaboración de Teatros del Canal, está basada en una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, Win.

Así, la pieza imagina cómo podría haber cambiado el destino de esa mujer si nunca hubiera llegado a sus manos la carta que le envió su amado esposo.

'Lost Letters' transforma una historia real en un guion y argumento original para un ballet, explora la temática de las conexiones perdidas e invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación.

ESTRENO DEL DON JUAN DE RUIDO INTERNO

Y el sábado 31, a las 18.30 horas en la Sala Pereda, será el turno del estreno de la obra teatral 'Don Juan. Cenizas y sombras', de Ruido Interno con una duración de 55 minutos sin descanso.

Con la interpretación de los jóvenes actores Gloria Aia Hermosa, Íñigo Sanz Vega, Aroa Gómez y Pablo González, bajo la dirección de Juan Carlos Fernández Izquierdo, la propuesta se adentra en una relectura del Don Juan Tenorio de José Zorrilla en la que aborda temas como la pasión, el honor, la traición y la redención desde la sensibilidad actual.

Además, lo hace con el uso del lenguaje propio que define la trayectoria artística de esta compañía cántabra: una cuidada dramaturgia visual, un tratamiento expresivo de la luz, la incorporación del vídeo y la música como elementos narrativos.

Este montaje tiene un significado especial, ya que nació hace más de veinte años en las aulas del IES Manuel Gutiérrez Aragón, en Torrelavega, donde Fernández Izquierdo fue profesor de los cuatro intérpretes. Aquella experiencia teatral despertó su vocación profesional.

Así, la producción se convierte en un homenaje a su trayectoria compartida y reivindica el valor de la educación artística como impulsora de vocaciones escénicas.