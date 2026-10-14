Bomberos Voluntarios, ROCA de Guardia Civil y Unidad Canina de Rescate, medallas al Mérito de Protección Civil

Entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil del Estado en Cantabria

Entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil del Estado en Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Cantabria, el Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander y la Asociación Unidad Canina de Rescate y Salvamento han recibido este miércoles las medallas al Mérito de Protección Civil, en categoría de bronce y distintivo azul, concedidas por el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

El acto se ha celebrado en la Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) y ha estado presidido por el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, que ha trasladado su felicitación y agradecimiento a los condecorados por la labor que realizan.

A su vez, los galardonados han expresado su satisfacción por los galardones recibidos, un "honor" que reciben con "emoción" y que sirve de "impulso" a su labor.

Durante su intervención, Casares ha trasladado a estos colectivos el reconocimiento del Gobierno de España y les ha felicitado por las medallas recibidas, que son "testigo" de su "compromiso, esfuerzo, entrega y vocación pública" para que Cantabria "sea uno de los lugares más seguros del mundo".

Según ha indicado, cada una de estas medallas "representa mucho más que un reconocimiento". "Representa horas de trabajo, esfuerzo y dedicación, decisiones tomadas en momentos difíciles, actuaciones que han exigido valentía y serenidad y, sobre todo, la voluntad de estar ahí cuando más se necesita", ha destacado Casares.

Ha remarcado que, detrás de la "construcción de una Cantabria más segura, hay grandes profesionales pero, sobre todo, extraordinarias personas".

El delegado del Gobierno ha felicitado al Equipo ROCA de la Guardia Civil, que opera en la Cantabria despoblada, por ser "una de las caras más solidarias, más justas y más humanitarias" del cuerpo porque no sólo trabaja para prevenir o garantizar la seguridad sino que contribuye a "llenar de oportunidades lugares muchas veces olvidados, mejorando la calidad de vida de quienes viven en ellos".

Y es que la labor del Equipo ROCA en las zonas rurales de Cantabria supone, según Casares, "cercanía, confianza, apoyo y tranquilidad" para los cántabros que viven en lugares como Lamasón, Tresviso, Valderredible, Cahecho o Vega de Liébana.

Por otro lado, Casares ha reconocido a los Bomberos Voluntarios de Santander como "parte la mejor historia" de la ciudad y la comunidad, con más de 142 años de historia y que recibe esta medalla al Mérito de la Protección Civil por el 125 aniversario de su nombramiento como Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

"Vuestra labor, tantas veces silenciosa y siempre generosa, es una muestra de que la verdadera vocación de servicio no entiende ni busca protagonismo, sino que responde allí donde alguien necesita ayuda con entrega y solidaridad", ha enfatizado.

A la Asociación Unidad Canina de Rescate y Salvamento le ha agradecido su trabajo como "aliado imprescindible" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencias.

"Vuestra colaboración altruista y siempre generosa refleja una forma ejemplar de entender la ayuda a los demás en una tarea que puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza", ha señalado.

También ha destacado el papel de los perros de rescate de la Asociación, presentes en el acto y de los que el delegado del Gobierno ha ensalzado su "extraordinaria preparación y capacidad de trabajo que los convierten en aliados imprescindibles en la búsqueda y el rescate de personas".

Para finalizar, el delegado del Gobierno en Cantabria ha indicado que estas medallas al Mérito de la Protección Civil "nos permiten celebrar el compromiso de una sociedad que entiende que cuidar y proteger de los demás es una tarea común y que la mejor protección nace de la unión de esfuerzos, capacidades y voluntades".

Casares ha reivindicado "lo público" como garante del "bienestar y progreso" de la ciudadanía en la entrega de las medallas al Mérito de Protección Civil