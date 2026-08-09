Cabezón de la Sal acoge este domingo el acto institucional de la 60 edición del Día de Cantabria

Archivo - Acto del Día de Cantabria en Cabezón de la Sal en 2025.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cabezón de la Sal acoge este domingo, 9 de agosto, el acto institucional de la 60 edición del Día de Cantabria que se celebrará en el Parque Municipal Conde San Diego, a partir de las 12.00 horas, e incluirá el mensaje de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Se trata de una cita de afirmación de la identidad cántabra en la que se rinde homenaje a las banderas española y autonómica.

Julio Gómez, presidente de la Casa de Cantabria en México, fue el encargado de dar el pregón el pasado 31 de julio.