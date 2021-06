Calvo reivindica que el feminismo es la "hoja de ruta" para cambiar la sociedad "en la buena dirección"

Zuloaga afirma que el PSOE es quien lucha en España y en Cantabria por atender los problemas y las desigualdades que sufren las mujeres

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen Calvo, ha reivindicado que el feminismo es la "hoja de ruta" para "cambiar la sociedad en la buena dirección".

A juicio de Calvo, la "prueba de verificación" de ello es que la ultraderecha tiene como objetivo luchar contra el feminismo, "denostándolo" y "negando" que sea algo "serio e importante para la política".

"Lo que está cambiando las sociedades ahora mismo es la irrupción de las mujeres en todos los órdenes de la vida, con todas las transformaciones que vamos provocando y ojalá provoquemos muchas más y nos adocenemos menos cuando llegamos a los espacios", ha afirmado esta tarde Calvo en Santander durante su participación en la clausura de los 'Diálogos feministas' del PSOE de Cantabria.

En este foro, Calvo ha puesto, precisamente, en valor la capacidad de su partido, el PSOE, para "leer la realidad del feminismo". "Somos de manera absolutamente armoniosa tan socialistas como feministas y a la inversa, entre otras cosas, porque no se puede ser una cosa sin la otra", ha apostillado.

CALVO: "EL FEMINISMO HA LLEVADO A LA DEMOCRACIA A SU SIGUIENTE ESCALÓN"

Calvo ha defendido en su intervención la "aportación fundamental" que, a su juicio, tiene el feminismo, que, según ha dicho, ha llevado a la "democracia a su siguiente escalón".

"Estamos abarcando ya el conjunto de la ciudadanía siendo ciudadanas nosotras y poniendo nuestros problemas en la mesa, porque tenemos problemas específicos. Es a nosotras a quienes nos asesinan por ser mujeres en el ámbito de nuestras relaciones. La prostitución es y ha sido siempre fundamentalmente de las mujeres. Estamos poniendo sobre la mesa qué problemas arrastramos y qué situaciones tenemos nosotras", ha subrayado.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que ello significa hacer "una biopsia a una estructura ancestral de organización de la vida y de la división social del trabajo" que "no se puede seguir blanqueando".

"El feminismo no son cuidados. El feminismo es libertad e igualdad de las mujeres. Cuidados es un asunto de todo el Estado, de hombres y de mujeres, y de todas las redes de políticas públicas", ha apostillado Calvo, que ha defendido que una democracia "no es democracia" si no cuenta con los problemas de las mujeres y sus perspectivas.

La vicepresidenta primera del Gobierno central ha afirmado que en este tiempo "extraño" y "confuso en muchas cosas", en el que la pandemia "ha venido todavía a apretar las clavijas de todo esto que estamos viviendo", la sociedad se está jugando "cosas muy importantes".

Por ello, considera que los hombres y mujeres "deben estar más despiertos y despiertas que nunca, más hábiles que nunca y más claros que nunca" en lo que es "lo importante". "La política es una cosa muy seria, es de todos y tiene que ver con lo importante de la vida. Y frente a los peligros y las frivolidades tenemos que tener una hoja de ruta certera: socialismo y feminismo porque eso es democracia", ha reivindicado.

LA MUJER EN LA CULTURA Y EL DEPORTE

La sesión de hoy de los 'Diálogos feministas' del PSOE de Cantabria ha versado sobre el papel de la mujer en la cultura y el deporte, "dos bastiones" en los que, según ha dicho, "ha costado mucho" entrar a las mujeres.

Precisamente, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha resaltado el "esfuerzo" que se está haciendo desde Cantabria y el Gobierno regional --donde él ejerce las competencias de Cultura y Deporte-- para "visibilizar el talento creador de las mujeres en la cultura y para que el deporte femenino ocupe el lugar que merece".

"Es nuestra obligación trabajar para que esto sea una realidad", ha aseverado.

EL PSOE Y SU LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Además, Zuloaga ha reivindicado que "en España y en Cantabria, el Partido Socialista es el que lucha que contra la gran lacra que es la violencia de género, contra las brechas de género, contra los techos de cristal y contra todas las desigualdades que impiden a las mujeres ejercer sus libertades y derechos reconocidos"

Y ha puesto en valor que, para seguir dando pasos hacia adelante en esta tarea, Cantabria ha recuperado el Consejo de la Mujer, un órgano que desarticuló el PP en 2012 y que ahora, con los socialistas en el Gobierno regional, se ha recuperado "para abanderar y coordinar políticas de igualdad desde el diálogo con las distintas asociaciones de mujeres" de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha reiterado la importancia de "impulsar los planes de igualdad en el ámbito laboral, como herramientas de cambio y garantía del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades", una labor en la que, según ha subrayado, está el Gobierno de Cantabria "con el objetivo de proteger a las mujeres y evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso, en los salarios y en las contrataciones en las empresas y centros de trabajo".

"Somos el partido que transformará la realidad hacia una Cantabria y una España más feminista, que lucha por la corresponsabilidad y promueve y fortalece las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad", ha defendido Zuloaga.

Por otro lado, Zuloaga ha recordado que "Cantabria ha pedido incluir la abolición de la prostitución en la ley contra la trata de personas". A su juicio, "es fundamental que la futura norma ponga el foco en la prostitución y proteja a las mujeres" porque, ha continuado "nuestro país no debe consentir la compra de servicios sexuales a las mujeres como si fueran mercancía". "Esto vulnera cualquier derecho humano", ha reiterado.

En la clausura también ha intervenido la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz del grupo socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, quien se ha felicitado de la presencia de Calvo en la clausura de los 'Diálogos Feministas' del partido, celebrada en el Palacio de Festivales.

Y es que Cobo ha afirmado que la vicepresidenta primera del Gobierno es "un referente para todas las mujeres progresistas de este país que creen en la fuerza imparable, transformadora, democrática y política que representa el feminismo".

Cobo ha señalado que este "impulso transformador" está en el ADN de los socialistas y les empuja "a luchar por situar los derechos y las oportunidades de las mujeres de este país y de esta región".

"Queda camino por recorrer, pero debemos seguir trabajando como hoy para incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos, también en la cultura y el deporte de Cantabria", ha concluido.