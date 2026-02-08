La campaña de dragados comienza esta semana con el puerto de San Vicente de la Barquera

Archivo - Los trabajos de dragado del puerto de San Vicente de la Barquera comienzan mañana - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña anual de mantenimiento de las instalaciones portuarias de Cantabria de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente comienza esta semana con el dragado del puerto de San Vicente de la Barquera.

Esta actuación está incluida en el contrato general de mantenimiento de los accesos marítimos y las dársenas para el periodo 2025-2028, que cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros y que continuará en los próximos meses en los puertos de Santoña, Colindres, Laredo, Suances y Comillas.

Por su lado, en el municipio pejino los trabajos se iniciarán en los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, tanto en la zona pesquera como en la deportiva, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En concreto, se realizará una draga de succión -con una cántara de 180 metros cúbicos- en el acceso al interior del puerto pesquero y una draga mixta de succión y pulpo -con una capacidad de 60 metros cúbicos en el puerto deportivo. En este último caso, se desmontarán previamente los pantalanes y dejarán libres las instalaciones para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos y la seguridad.

Por otro lado, la siguiente semana se incorporará la tercera draga, con el inicio de la del Puerto de Santoña, en la dársena pesquera. De esta forma se cumple la programación establecida para el inicio de estos trabajos durante el mes de febrero.

Según el consejero de Fomento, Roberto Media, el objetivo de estos trabajos es extraer fangos y sedimentos de los puertos autonómicos, que con carácter general se llevan a cabo entre los meses de febrero y octubre; mantener el nivel óptimo de operatividad y seguridad; y abordar la tendencia natural de la formación de barras y depósitos de arena.

De esta forma, da respuesta a las necesidades de la flota pesquera Cantabria en la época del año de actividad más intensa en los puertos mientras garantiza la navegabilidad y operatividad de las infraestructuras.