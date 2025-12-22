La cántabra Carmen González Caballero, secretaria de Política Económica del PSOE nacional

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero, ha sido nombrada nueva secretaria de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento del partido a nivel nacional.

González Caballero entró a formar parte de Ferraz el pasado mes de julio, en el último Comité Federal, y desde este lunes es la responsable de políticas económicas tras la reestructuración en Ferraz aprobada por unanimidad en la Comisión Ejecutiva Federal.

La cántabra fue concejala de Economía y Hacienda, Servicios y Personal del Ayuntamiento de Santoña de 2019 a 2023, y en la actualidad es portavoz del Grupo Municipal Socialista.

González Caballero es máster en Derecho Privado Patrimonial por la Universidad de Salamanca y la Universidad Pública de Navarra y máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios por la UNED, además de Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Abogada de profesión, ha sido miembro del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria.

ORGULLO

El PSOE regional ha mostrado su "orgullo" por el nombramiento de la líder del partido en Santoña. El secretario general del partido en la región, Pedro Casares, ha afirmado que es "un aval que refuerza el papel de los socialistas cántabros en Madrid".

"Estamos convencidos de que Carmen González hará un gran trabajo poniendo voz a las políticas económicas del Gobierno de España y del PSOE que están haciendo que nuestro país crezca y cree empleo como nunca", ha destacado el también delegado del Gobierno en la comunidad.

A su juicio, esta designación "demuestra que la dirección del PSOE tiene confianza en el trabajo" que vienen desarrollando los socialistas cántabros, que desde este año cuentan "con un partido renovado" y "un proyecto más creíble y reconocible".

Además, para Casares el nombramiento de González Caballero es "una apuesta por la juventud, el conocimiento y la capacidad": "Para hacer buena política hay que ser buena persona y Carmen representa a la perfección ese espíritu de generosidad, de entrega a los demás y esa vocación de servicio público y de militancia que demuestra cada día en su agrupación o como concejala en el Ayuntamiento de Santoña".