Cantabria refuerza su promoción como destino turístico en el mercado portugués - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur y en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Lisboa, participa hasta el jueves 28 de mayo en el Roadshow Portugal 2026, una acción promocional dirigida a profesionales del sector turístico portugués que recorre las ciudades de Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa.

La iniciativa consiste en la celebración de presentaciones multidestino en las citadas ciudades con el objetivo de reforzar la promoción turística de España en el mercado portugués, considerado estratégico por Turespaña por su proximidad, conectividad y potencial de crecimiento, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Durante cuatro jornadas, las entidades participantes mantendrán encuentros profesionales con operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados portugueses, a quienes presentarán de manera directa y segmentada su oferta turística.

La organización prevé la asistencia de entre 80 y 100 profesionales en cada una de las ciudades incluidas en el itinerario. El programa de trabajo incluye talleres y espacios de encuentro entre los destinos españoles y los agentes turísticos portugueses, orientados a favorecer el contacto profesional, generar nuevas oportunidades y fortalecer las relaciones comerciales con el mercado emisor luso.

Cantabria participa en esta acción, a través del departamento de Promoción de Cantur y bajo la marca 'Cantabria-España Verde', junto a más de una treintena de entidades turísticas españolas, entre comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones y organismos de promoción turística de distintos puntos del país.

Cantur está dando a conocer la diversidad de su oferta turística, poniendo el foco en sus recursos naturales, el patrimonio cultural, la gastronomía, el turismo activo y la calidad de sus experiencias turísticas.

Asimismo, la acción permite reforzar la visibilidad de Cantabria dentro del norte de España y consolidar su posicionamiento como destino sostenible y de calidad.

En línea con las políticas de sostenibilidad impulsadas por la organización del evento, Cantur apuesta por el formato digital para la distribución de material promocional. Así, se entregan memorias extraíbles con acceso a folletos digitales, enlaces a páginas web de interés turístico y vídeos promocionales del destino Cantabria.