Casares cree que no va a haber ningún registro de la UCO en Cantabria por el 'caso Leire': "No hay nada que ocultar"

Archivo - Casares.- Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, cree que no va a haber ningún registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la comunidad autónoma en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional del denominado 'caso Leire'.

"Desconozco cuál es la información, pero estoy seguro que no va a haber ninguno en Cantabria", ha manifestado Casares este miércoles a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que se produzcan registros de la UCO en otros puntos del país como Cantabria.

Casares se ha pronunciado así después de que agentes de la UCO hayan accedido esta mañana a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y el juez haya ordenado también que las diligencias se lleven a cabo en los domicilios de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como el empresario Javier Pérez Dolset.

El delegado, que ha conocido la noticia a través de los medios de comunicación, ha señalado que la Policía está "requiriendo información simplemente" y ha trasladado "toda la colaboración" del PSOE "para cuanta información pueda requerir".

"No hay nada que ocultar, se está facilitando, y colaboración máxima, porque si algo hemos demostrado es que cuando surge algún caso de cualquier característica que no compartimos, pues vamos a colaborar con la Justicia frente a la política del martillazo", ha aseverado.

Casares ha reconocido que cuando se producen noticias de este tipo, de "un Gobierno que se ha caracterizado, además, por luchar contra la corrupción", son "preocupantes" y "desconciertan".

Así, considera que los socialistas tienen que tener la "máxima colaboración" con la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer cuanto antes "toda la verdad", "si es que finalmente ha habido algo".

ZAPATERO DARÁ "LAS EXPLICACIONES OPORTUNAS"

Por otra parte, cuestionado sobre el aplazamiento al 17 y 18 de junio de la declaración como investigado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2, Casares ha trasladado de nuevo la "máxima colaboración con la Justicia para que se sepa toda la verdad", pero ha reiterado que cree en "la presunción de inocencia" del socialista, quien "se ha caracterizado toda su vida por una hoja de servicios intachable al país".

"Él ha pedido más tiempo para preparar su declaración ante el juez y estoy seguro que dará en sede judicial todas las explicaciones oportunas y que todos podamos saber toda la verdad y confiar en ello".

El delegado y secretario general del PSOE en Cantabria ha reconocido que cuando se conocen este tipo de noticias, independientemente de los partidos, en la ciudadanía se produce "desasosiego, hartazgo".

"Han sido muchos años en este país donde nos despertábamos día sí y día también con escándalos de corrupción enormes", ha lamentado Casares, que aboga en estos casos por que se llegue "hasta el final, caiga quien caiga, se sepa toda la verdad y se depuren también todas las responsabilidades".

No obstante, a su juicio, la política en este país es un oficio "limpio, honesto", donde miles de personas y cargos públicos trabajan cada día para "dar lo mejor de sí al servicio de la sociedad de forma totalmente honesta, transparente, con la exquisitez y un rigor en el ejercicio de sus funciones extraordinario". "Somos más, muchos más, los que trabajamos para mejorar la vida de la gente", ha aseverado.

"LO NORMAL ES AGOTAR LAS LEGISLATURAS"

Finalmente, cuestionado sobre la posible convocatoria de elecciones, el delegado ha indicado que "lo normal es agotar las legislaturas" y, por tanto, cree que "debemos cumplir los plazos" y "trabajar por la ciudadanía".

En cualquier caso, ha apuntado que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene esa potestad y éste ya ha dicho que "la legislatura termina en el año 2027".