El delegado del Gobierno, Pedro Casares, se ofrece como "intermediario" para mejorar la financiación para Cantabria en el nuevo modelo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se ha ofrecido como "intermediario e interlocutor" para mejorar la financiación para la comunidad autónoma en el nuevo modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y en el que, al igual que en el sistema vigente, Cantabria es la comunidad con mayor financiación por habitante.

Así lo ha señalado este jueves el representante del Estado que ha insistido en que, desde que se conoció la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, "siempre he defendido lo mismo: que Cantabria es la comunidad con mayor financiación por habitante y que la propuesta se puede mejorar".

"Siempre he defendido lo mismo y siempre, además, lo he hecho desde el respeto", ha enfatizado Casares en respuesta a la crítica de la presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, que ayer aludió a motivos electorales detrás del "repentino cambio de criterio" del delegado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Al respecto, Casares ha explicado que, como delegado del Gobierno, se ha expresado sobre la propuesta desde la "institucionalidad" que requiere el cargo que ostenta. "El cargo requiere institucionalidad, respeto y no insultar a los demás", ha apostillado.

El delegado del Gobierno ha remarcado que, tanto en el modelo de financiación vigente como en el nuevo propuesto por el Ministerio de Hacienda, "Cantabria es la comunidad con mayor y mejor financiación de todo el país", ha reiterado.

"No hay otra comunidad con mejor financiación ni con más financiación por habitante y eso es bueno para Cantabria", ha insistido Casares, que ha evidenciado que con la propuesta del nuevo modelo "no perdemos ni un euro" pese a lo que "algunos" han dicho.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno de España "no ha dicho que Cantabria esté sobrefinanciada". "Es mentira. Lo que ha dicho el Gobierno es que hay otras comunidades que están infrafinanciadas y que el modelo trata de corregir esas diferencias entre comunidades autónomas", ha aclarado.

Y ha insistido, tal y como ha hecho desde su primera valoración del nuevo modelo propuesto, en que "hay margen para mejorar y que Cantabria salga beneficiada todavía más del modelo de financiación" y eso es en lo que va a trabajar desde la Delegación del Gobierno.

Por ello, se ha ofrecido al Gobierno regional (PP) como "intermediario e interlocutor" con el Ministerio de Hacienda "para defender juntos los intereses de Cantabria".

"Esa es la propuesta que hago a la presidenta de Cantabria, que pueden contar conmigo para trabajar por Cantabria y que hay margen de mejora en esas reuniones bilaterales que en los próximos meses vamos a tener desde el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas", ha manifestado en Santoña, previamente a la reunión de la Junta de Seguridad Local.

RESPUESTA A BURUAGA

Por otra parte, Casares también se ha referido a otras críticas de Buruaga, que este miércoles acusó al socialista de estar del lado de "la sumisión" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de Cantabria, y apuntó a que "le habrán dicho (desde Madrid) que "no hace falta tirarse al suelo ni traicionar de esta manera a los cántabros porque también hay que presentarse algún día a las elecciones y nos tiene que quedar algún voto en Cantabria".

Unas palabras que, según Casares, las dice una persona "que igual sabe de lo que está hablando porque su partido intentó por todos los medios que ella no fuera la candidata (a la Presidencia de Cantabria). De hecho pusieron a otra candidata y ella, pues igual hizo lo que ahora nos dice a los demás, y al final acabó siendo la candidata del PP en contra de todos lo opinión de su partido en Madrid".

Más allá de esta cuestión, el delegado del Gobierno ha censurado que la jefa del Ejecutivo utilice "palabras que no son propias" de su cargo. "Habla siempre más como presidenta del PP que como presidenta del Cantabria y creo sinceramente que el cargo requiere institucionalidad, respeto, no insultar a los demás y por tanto, en mí no van a encontrar esa forma de hacer política que tiene".