CCOO de Cantabria homenajea a José López Coterillo, su fundador y primer secretario general: "Ejemplo de compromiso"

Homenaje a 'Cote' - CCOO

SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Cantabria ha celebrado un homenaje a su fundador y primer secretario general, José López Coterillo, 'Cote', por su trayectoria vital, política y sindical, en la que destaca en la organización clandestina del sindicato y su papel en su reorganización durante la Transición y la Democracia.

"Coterillo representa la mejor tradición de CCOO. Es ejemplo de compromiso y de coherencia personal, política y sindical. Supo ponerse al frente de la injusticia y es referente de honestidad, valentía y dignidad", ha señalado la actual secretaria general de la entidad en la región, Rosa Mantecón.

Según ha indicado en un comunicado, este acto de "reconocimiento, emoción e historia" ha nacido desde "el corazón de la organización" y es "profundamente necesario" para preservar la memoria democrática y sindical de Cantabria, porque, ha dicho, la vida de Coterillo es "inseparable de la lucha de la clase trabajadora por la conquista de la Democracia, contra el franquismo y por conquistar derechos y libertades".

Así, ha subrayado que hay mujeres y hombres que "no solo viven un tiempo, sino que ayudan a transformar el momento" y que, "gracias a su compromiso, perseverancia y dignidad, dejan una huella que permanece a lo largo de la historia".

Por eso, Mantecón ha advertido de la importancia de preservar la memoria histórica "en un contexto político y social muy complejo porque hay que recordar que nadie nos ha regalado nada y que los derechos y las libertades actuales fueron conquistadas gracias a la lucha y al sacrificio de generaciones anteriores", ha reivindicado.

Durante el homenaje, que ha conducido la periodista y decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, se ha presentado la publicación 'Memoria de un fundador de Comisiones Obreras', un relato del propio Coterillo donde narra su trayectoria vital y sindical, con prólogo de Mantecón y con varias cartas de antiguos compañeros del ámbito sindical así como del actual secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha subrayado que la historia del homenajeado "ya forma parte del patrimonio moral de Comisiones Obreras y de la memoria democrática de España".

Por otra parte, la secretaria general del sindicato ha agradecido la propuesta y colaboración de Félix Rodríguez Alonso, Fernando Sopeña y Javier Gómez Acebo, tanto en la organización del homenaje -- donde también han intervenido-- como en la publicación, en la que asimismo ha colaborado Joseba Eceolaza, y que cuenta con la financiación de la Consejería de Industria.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN OBRERA

Mientras, Coterillo, visiblemente emocionado, ha reivindicado la importancia de la organización colectiva y la participación obrera para conquistar derechos y libertades durante el franquismo.

Del mismo modo, a preguntas de Agüero, ha recordado la represión sufrida por su familia y por el movimiento sindical, que le llevó incluso a la cárcel. "Nací en medio de una guerra, crecí en una dictadura y no quiero irme en otra", ha advertido.

Al respecto, ha defendió el papel sociopolítico de las primeras Comisiones Obreras y ha mostrado su preocupación por "el avance de discursos autoritarios entre parte de la juventud", para concluir alertando de que los derechos sociales "no están garantizados si no existe movilización social".