CCOO: "Los datos muestran que el mercado laboral no proporciona la estabilidad que requiere el momento actual"

Archivo - Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO cree que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, facilitados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, muestran que, en Cantabria, el mercado laboral "no proporciona la estabilidad que requiere el momento actual" en el que los precios de bienes de primera necesidad, especialmente los de la vivienda, "no nos permiten respirar".

Así se ha pronunciado la secretaria de Empleo de CCOO en Cantabria, Laura Lombilla, después de que los datos de la EPA muestren que en los meses estivales ha habido un total de 22.266 personas desempleadas en la comunidad, 966 más que el trimestre anterior, con un ascenso del 4,54%, y que ha habido 272.301 personas ocupadas, una cifra superior a la registrada tanto en el trimestre anterior como en el mismo periodo de 2025, cuando había 268.400 personas ocupadas (-3.900).

Además, hay un total de 231.188 personas asalariadas, 1.988 más que el año anterior.

Respecto al tipo de contratación, CCOO ha considerado que los datos del tercer trimestre son "negativos" respecto al segundo, ya que han caído en 1.991 los contratos indefinidos, mientras han subido los temporales en 6.680.

Sin embargo, ha apuntado que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, ha habido 3.409 indefinidos más y 1.420 temporales menos.

En cuanto al tipo de jornada, ha destacado que ha aumentado las jornadas a tiempo completo en 8.672, hasta alcanzar las 240.872, y las de a tiempo parcial se han reducido en 4.871, suponiendo un total de 31.429.

Para la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, "estos datos señalan un pequeño avance en la calidad de nuestra contratación, con mayor estabilidad si lo comparamos con otras fechas, pero no es ni definitivo ni suficiente".

Además, Lombilla ha aprovechado esta valoración de los datos de la EPA para animar a secundar la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre.