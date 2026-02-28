CCOO dice que Santa Clotilde "mantiene bloqueado" un convenio colectivo caducado desde 2024 y anuncia movilizaciones

Archivo - Vista aérea del Hospital Santa Clotilde de Santander.-ARCHIVO - HOSPITAL SANTA CLOTILDE - Archivo

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria ha denunciado el "bloqueo" del convenio colectivo del Hospital Santa Clotilde --cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2024-- y ha anunciado movilizaciones de protesta ante "la indiferencia y dejación de la dirección que mantiene paralizada la negociación".

Así lo ha informado en un comunicado, en el que la federación ha criticado que la empresa "no se ha movido de sus posiciones iniciales desde el inicio de la negociación", y ha lamentado que la propuesta de la dirección del hospital "es inasumible porque no es real ni acorde a los tiempos actuales, ni en salarios ni en condiciones laborales".

Y es que según ha detallado la organización sindical, la negociación del nuevo convenio comenzó en marzo de 2025, pero en junio quedó paralizada a petición de la empresa. Cinco meses después, en noviembre, se retomaron las reuniones, "sin que hasta ahora se hayan producido avances significativos".

Ha criticado que la dirección del hospital "se empeña en mantener una postura inmovilista" y ha señalado que ha planteado un convenio para el 2025 con una subida salarial del 2,9%, "exigiendo además que se firme el 2026 con condiciones inasumibles y subida por debajo del IPC".

"Lo peor de todo es que desde el 1 de enero de 2025 el convenio se encuentra en situación de ultraactividad, lo que supone que la plantilla mantiene las condiciones anteriores mientras se negocia un nuevo texto, es decir, que las casi 200 personas que trabajan en el centro continúan percibiendo salarios de 2024, sin avances en derechos laborales ni mejoras en sus condiciones de trabajo", ha subrayado la secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio.

Ha explicado que la empresa "se niega" a abordar cuestiones fundamentales para la plantilla como la clasificación profesional, la mejora y ampliación de los permisos retribuidos, el reconocimiento de adicionales por antigüedad o la reducción de jornada.

"La empresa está bloqueando de facto la negociación al negarse a entrar en el fondo de las reivindicaciones sindicales", ha lamentado Barrio, que ha añadido que "estamos hablando de profesionales que han demostrado ampliamente su compromiso con el centro y con las personas usuarias. Se merecen un convenio digno y no propuestas de mínimos", ha aseverado.

REPRESALIAS

Además, CCOO ha denunciado "represalias" por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital Santa Clotilde, ya que, según el sindicato, "ha advertido de posibles sanciones a quienes participen en las movilizaciones", lo que considera "una actuación incompatible con el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical".

"Se trata de una clara acción antisindical que no vamos a tolerar. Si vetan nuestros derechos como personas trabajadoras y si la empresa no modifica su posición y avanza hacia un acuerdo justo que garantice unas condiciones laborales dignas para la plantilla, nos veremos obligadas a recrudecer las movilizaciones, sin descartar incluso la huelga", ha concluido la sindicalista.