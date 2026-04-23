CCOO exige mejoras "reales" para acabar con la brecha salarial de la plantilla de la UC

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SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha exigido "dignidad y mejoras laborales reales" para acabar con la brecha salarial que sufre la plantilla de la Universidad de Cantabria (UC) ante el "desprecio" del consejero de Educación, Sergio Silva, que según el sindicato se encuentra "en paradero desconocido" para este personal.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha exigido una "adecuación salarial inmediata" para los trabajadores de la UC, que explica que sufren una brecha salarial respecto a la enseñanza no universitaria.

Este es el eje central de la campaña que inicia ahora el sindicato en la institución académica, ya que considera "paradójico y profundamente injusto que, ante niveles de formación y responsabilidad equivalentes o incluso superiores en exigencia de acreditación, el personal de la UC vea sus retribuciones estancadas".

Una reivindicación que "desoye el consejero", según CCOO, que denuncia que sigue sin obtener respuesta a la petición formal de reunión que realizó el pasado 6 de abril para abordar este tema.

Para Sánchez, "es un gesto más del ninguneo sistemático y la falta de respeto de la Consejería a la mayor institución académica de Cantabria, ya que en lo que va de legislatura no se ha reunido ni una sola vez con la representación sindical de los y las profesionales de la UC".

La situación "más sangrante", a su juicio, es la atraviesa el personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS), que "siendo la columna vertebral de la entidad, ni siquiera tienen ningún tipo de complemento autonómico y tienen la puerta cerrada a negociarlo, a pesar de que la LOSU les reconoce este derecho y, de hecho, es uno de los puntos que llevaba el equipo rectoral en su programa".

Ante esta situación, el sindicato ha hecho un llamamiento a la organización y movilización de todo el personal de la UC, que tras años de "infrafinanciación" y una aplicación de la LOSU "que genera más incertidumbre que certeza", se encuentra en una situación "de precariedad encubierta y de sobrecarga administrativa asfixiante".

En este sentido, Sánchez ha remarcado que "la excelencia de la UC no puede seguir construyéndose a costa de la salud y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes sostienen la educación pública superior de la comunidad".

Como ya advirtió el sindicato el pasado 19 de marzo, tras la firma de la adecuación retributiva del personal docente no universitario, "la lucha por la adecuación en la UC es una prioridad absoluta e irrenunciable". "Si el consejero piensa que el personal de la universidad va a permanecer de brazos cruzados mientras se ve relegado a un segundo plano, se equivoca", ha sentenciado en un comunicado.