Cartel 25N. - CCOO

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Cantabria ha reclamado, "ante el auge de los discursos negacionistas" y coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, "la activación urgente" del Pacto Cántabro contra la violencia de género, una iniciativa aprobada en el Parlamento regional en 2023.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que esta medida tenía como objetivo impulsar una respuesta conjunta frente a la violencia machista en Cantabria.

Sin embargo, ha lamentado que, tres años después, "sigue guardado en un cajón porque poco o nada se sabe de él", a pesar de que su promoción era uno de los puntos incluidos en el programa electoral del PP, responsable del actual Gobierno.

El sindicato ha señalado que los datos son "contundentes y no dan lugar a ningún debate ni tampoco a minimizar el problema".

Y es que, en lo que va de 2026, 47 mujeres han sido asesinadas, 3 menores han sido víctimas de la violencia vicaria y 38 menores se han quedado huérfanos.

En concreto, CCOO ha señalado que en Cantabria se ha lamentado el asesinato de dos mujeres y un menor ha quedado huérfano.

"Estos son los datos del máximo exponente de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres y acabar con ella requiere de la implicación y del compromiso de la sociedad y, especialmente, de las instituciones a través de políticas públicas que den respuesta a este problema endémico que, lejos de desaparecer, sigue en cifras absolutamente inasumibles", ha señalado la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón.

Asimismo, ha insistido en la "obligación" de trabajar en el Pacto Cántabro contra la violencia de género incluyendo también medidas en el ámbito laboral y de mejorar la respuesta institucional evitando la revictimización de las mujeres.

En este sentido, el sindicato ha subrayado que las cifras son "totalmente alarmantes" porque sólo en Viogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior, hay, 1.600 casos activos en Cantabria y, en lo relativo a denuncias, en el primer semestre de 2026, se han realizado 970, mientras que se han dictado, en el mismo periodo, 143 órdenes de protección y 198 sentencias condenatorias.

"Estas son las cifras que se computan y que conocemos pero aquí no está la violencia que está invisibilizada, la que no se denuncia y la que la ley no reconoce como violencia de género. Es evidente que hablamos de un problema estructural y seguiremos insistiendo en que es urgente reforzar recursos para prevenir la violencia y proteger y acompañar a las víctimas porque en España solo se denuncia el 11% de la violencia sexual, mientras más del 40% de las mujeres reconoce haber sufrido acoso en algún momento, incluso en el entorno laboral, donde el porcentaje supera el 28%", ha apostillado Mantecón.

Por último, ha señalado que participar en la manifestación que ha convocado la Comisión 8 de Marzo para este miércoles es "fundamental", ya que busca "visibilizar, protestar y denunciar una violencia machista que arroja cifras abrumadoras".

La movilización partirá a las 19.00 horas del Paseo de Pereda y concluirá en el Ayuntamiento.

Con motivo también del 25N, el sindicato ha organizado para este martes la escenificación de una obra de teatro de la compañía Unas cuantas, que representará 'Lo que pudo haber sido', sobre violencia vicaria y dirigida por Ramón Q.

Será a partir de las 17.00 horas, en el salón de actos del sindicato, en la calle Santa Clara, 5 de Santander.