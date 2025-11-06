CEOE-CEPYME entrega mañana los premios que reconocen el valor de las empresas cántabras y su aportación a la región

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria entregará este viernes, 7 de noviembre, los premios de la patronal, patrocinados por el Banco Santander, con los que reconoce el valor de los empresarios de la comunidad que pueden convertirse en un referente de la gestión empresarial así como su aportación a la prosperidad de la región.

El jurado del certamen ha elegido en esta octava edición a Bondalti como la mejor inversión estratégica, Acorde por el fomento de la calidad en el empleo y Mutua Montañesa como política de compromiso social más destacada, tres categorías que suponen aspectos "claves" en la mejora de la gestión, ya que "reflejan lo más genuino de la aportación de la empresa a la sociedad".

Los galardones de este año también reconocerán la labor y el compromiso de pymes cántabras que destacan por su trayectoria, en concreto: Alimentación Diferente; Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero; UVE Formación; Consorcio de Asesores y Promotores Industriales de Santander; Semicrol; Compuestos Químicos de Santander (COQUISA); BDR Consultores Tributarios y Empresariales e Hispanibal.

Los premios se entregarán en el Hotel Bahía, durante un almuerzo al que asistirá la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Las piezas escultóricas entregadas a los premiados están diseñadas y elaboradas por Equipo ELE, La Escuela, un proyecto artístico con sede en Cayón, de carácter social, pedagógico y de inserción, basado en la creación colectiva a cargo de jóvenes artistas.

EMPRESARIOS REFERENTES

El objetivo de la convocatoria de estos premios es valorar la labor de los empresarios de la comunidad que pueden convertirse en un referente de la gestión. Según CEOE-CEPYME, al reconocer el trabajo de las empresas, se da visibilidad a ideas, se ponen en valor iniciativas y se destacan ejemplos de buen hacer que pueden servir para que otros las imiten.

El presidente de la patronal, Enrique Conde, ha destacado que las pymes suponen cerca del 99% del tejido empresarial de Cantabria, de ahí la apuesta por reconocer los méritos de quienes llevan a cabo "una labor callada pero determinante para la prosperidad de nuestra tierra".

A su juicio, las empresas premiadas son "un ejemplo de este empeño por hacer de Cantabria un lugar mejor donde poder vivir y desarrollar nuestra actividad".

Así, la finalidad de estos premios es poner en valor el trabajo y la trayectoria de las pymes, como ejemplo de vinculación y compromiso con el asociacionismo a lo largo de estos más de 40 años de actividad. Este homenaje ya forma parte de la agenda de los premios anuales de CEOE-CEPYME, que quiere reconocer su trayectoria y su esfuerzo para lograr "sacar adelante un proyecto que ha perdurado en el tiempo".

BONDALTI, ACORDE Y MUTUA MONTAÑESA

En cuanto a las empresas premiadas, en el caso de Bondalti el jurado ha reconocido la inversión realizada en su planta de Torrelavega, que fue inaugurada a finales de 2019. Las instalaciones adquiridas por esta firma dentro del complejo de Solvay Química han sido sometidas en estos años a un "profundo proceso de modernización", con una inversión que ha rondado los 60 millones de euros.

La planta ha experimentado así un crecimiento "continuo", ha logrado "excelentes" resultados de producción y ha mejorado "notablemente" su competitividad mediante la optimización de procesos y la inversión en tecnología por más de 3 millones de euros anuales.

La fábrica tiene una capacidad de producción de 68.000 toneladas anuales y se centra en la producción de materiales para el mercado del poliuretano y PVC, tratamiento y purificación de aguas, producción textil, pasta de papel, aluminio, productos de limpieza y aplicaciones en la gran mayoría de productos manufacturados. Cuenta con una plantilla de 45 empleados a los que se suman 150 puestos indirectos.

Por su parte, ACORDE es una empresa tecnológica con sede en Cantabria. Fue fundada en 1999 por el profesor de la Universidad de Cantabria José Luis García, quien estaba convencido de la importancia de fidelizar y ofrecer oportunidades al talento tecnológico de la región.

Se dedica al desarrollo de soluciones de radiofrecuencia para sectores estratégicos como defensa, aeroespacial, telecomunicaciones y salud. En la actualidad, tiene una facturación cercana a los 10 millones de euros y una plantilla de más de 60 trabajadores de alta cualificación que sigue creciendo.

El jurado ha premiado a esta firma por la creación de empleo estable y especializado en la región en sectores de alta tecnología, por su capacidad de fidelizar y atraer talento, promover el desarrollo profesional y técnico de sus empleados mediante formación continua y colaboración académica, reinvertir en innovación y apostar por el futuro de la industria tecnológica, además de por aportar visibilidad internacional a Cantabria con sus proyectos.

De su lado, Mutua Montañesa -que este año celebra su 120 aniversario- ha sido distinguida por poner en valor un modelo de gestión que "fusiona un proceso de transformación anclado en la innovación tecnológica con un profundo sentido humano": "Muestra que la transformación digital y el compromiso social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente".

CEOE ha destacado de esta empresa que combina un plan estratégico "innovador y coherente" (Espíritu 2025), capacidad financiera y asistencial "demostrada", políticas activas de igualdad y renovación de su equipo humano, empleo de calidad, impacto en su entorno y colectivos protegidos, transformación tecnológica y acciones sociales de proximidad.

Esa conjunción de estrategia, resultados y vocación social ha sido reconocida como candidata "idónea" al premio de la patronal en la categoría de política de compromiso social más destacada, a una entidad que presta protección a más de 210.000 trabajadores de más de 33.000 empresas. El 70% de su inversión va destinada a mejoras tecnológicas e innovación.

PREMIOS CONSOLIDADOS

CEOE-CEPYME, como Confederación de Empresarios más representativa, tiene la misión de defender los intereses generales y comunes de los empresarios cántabros fomentando y defendiendo la iniciativa privada y la economía de libre mercado, la promoción de la unidad e integración de los empresarios, así como la representación de los intereses empresariales de la región, ante la sociedad, la Administración y las organizaciones sindicales.

Una parte de la actividad de CEOE-CEPYME es participar en la promoción, divulgación, apoyo y desarrollo de actividades que llevan a cabo empresas, organismos e instituciones relacionadas con la ayuda a la actividad empresarial e industrial y al fomento del asociacionismo en la región.

Estos galardones surgieron en 2018 con motivo del 40 aniversario de la Confederación, como reconocimiento y puesta en valor de las empresas de Cantabria y su aportación a la Comunidad.

En la primera edición el galardón fue para Ana Botín, en 2019 para Cantabria Labs, Bridgestone y Archivo Lafuente; en 2020 Ibio Infraestructuras, Gamesa Electric y Astander; en 2021 Ascensores Imem, Andros la Serna y CIC Consulting; en 2022 Dynasol Elástomeros, Lis Data Solutions y Textil Santanderina; en 2023 James Hardie, Incentro Spain y Grupo Armando Álvarez; y en 2024 Grupo Fernandez Jove, Ingram Micro y Grupo PITMA.