Un conductor novel da positivo en alcohol y droga tras un accidente con un herido leve en Santander

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor novel de 20 años ha dado a primera hora de este viernes en Santander positivo en alcohol y droga tras un accidente en el que se han visto implicados el vehículo que conducía y otro turismo, cuyo conductor, de 53, ha resultado herido leve.

Según ha informado la Policía Local, el suceso ha tenido lugar a las 7.15 horas en la calle Castilla, confluencia con Atilano Rodríguez, cuando ha tenido lugar el accidente que ha causado también daños materiales.

En el lugar, los agentes han solicitado la realización de la prueba de alcoholemia y drogas al joven, dando positivo en ambas. En concreto, la segunda en THC.

Por ello, se le han instruido dos expedientes administrativos y su vehículo ha sido retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

Por otra parte, también ha resultado herida una motorista de 65 años que se salió de la vía este jueves en la calle del Monte y que ha requerido ser trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

POSITIVOS

Además, la Policía Local investiga a dos conductores que han dado positivo en alcohol y drogas. El primero, de 41 años y al que se le había retirado el carné, lo ha hecho el jueves en cocaína y THC; y el segundo, un motorista de 30, que ha superado en más del doble la tasa de alcohol este viernes.