Cuatro detenidos, uno menor, por robar en una vivienda y un coche en Entrambasaguas

La Guardia Civil realiza un control - GUARDIA CIVIL DE CANTABRIA

El arrestado por el hurto en el domicilio fue localizado caminando por el municipio con un televisor y otros efectos en la mano SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar con fuerza en una vivienda y a otros tres, uno menor de edad, por sustraer un coche, todos ellos en el municipio de Entrambasaguas.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que el primero de los arrestados, que tuvo lugar el último fin de semana de julio, se produjo en una rápida actuación, ya que a los 20 minutos de haber cometido el robo, el hombre, de 32 años, fue localizado en ese municipio por el que caminaba con un televisor y otros efectos en la mano, que finalmente resultaron proceder de la vivienda asaltada.

La Benemérita ha explicado que para acceder al domicilio, el implicado había roto el cristal de una ventana y, pese a que se desconocía lo sustraído, los agentes observaron a un hombre caminando por Entrambasaguas con diferentes elementos, por lo que le dieron el alto y averiguaron que todo lo que portaba procedía de la vivienda que fue robada.

Cuando ya estaba detenido en el cuartel de Valdecilla-Solares, los agentes comprobaron que el individuo tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y presentación por un juzgado de Tarragona, en relación con otro presunto robo en domicilio.

ROBO DE COCHE.

Por otro lado, la Guardia Civil ha explicado que días antes del robo en la vivienda, conocieron la sustracción de un vehículo en Entrambasaguas, por lo que comenzaron la investigación y averiguaron que podía haber sido usurpado por un menor de edad.

Posteriormente el Cuerpo se enteró de que el turismo había sufrido un accidente de circulación en Camargo y se dieron a la fuga dos de los tres ocupantes del mismo. En el lugar del siniestro, al llegar la Policía Local, localizaron a uno de los ocupantes, que fue detenido.

Las pesquisas permitieron averiguar la identidad de los otros dos fugados, que, tras ser localizados, fueron igualmente detenidos días más tarde como autores de un delito de hurto de vehículo.

Los arrestados son dos mayores de edad y un menor, y se considera a este último presunto autor de delitos contra la seguridad vial, al conducir el coche sin autorización, de daños, por colisionar el vehículo contra otro, y de omisión del deber de socorro, al huir del lugar del golpe.