Cuatro detenidos en Santander por tráfico de drogas, tres de ellos okupas y el otro repartidor de comida

Patrulla Policía Nacional en Santander - POLICÍA

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a cuatro hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, en dos actuaciones diferentes. Uno lleva los estupefacientes en un vehículo de reparto de comida a domicilio, y la otra operación se ha desarrollado en un bajo okupado en la zona de la calle del Monte, donde han sido arrestados tres implicados y se ha encontrado hachís, cocaína, una katana y una bayoneta, entre otros efectos.

Esta operación se inició cuando la Jefatura recibió información de que en un bajo okupado como vivienda y situado muy próximo a la calle del Monte se podían estar vendiendo y distribuyendo drogas.

La investigación constató que en el bajo residían tres personas que se dedicaban a la venta de cocaína, hachís y heroína.

Fruto de dispositivos de vigilancia y de otras diligencias, los agentes obtuvieron pruebas e indicios para llevar a cabo un registro en el bajo, el 21 de mayo, en el que se procedió a la detención de los tres investigados como presuntos autores de delito de tráfico de drogas.

Durante el registro se intervino hachís, cocaína, útiles relacionados con el tráfico de drogas, una katana, una bayoneta, una virola y 2.490 euros en billetes.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron hasta la conclusión del atestado policial.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Por otra parte, el 25 de mayo, cuando los agentes pasaban por la zona del Pasaje de Peña vieron a un hombre junto a una motocicleta quien, al advertir su presencia, se puso muy nervioso y se apresuró a guardar un objeto en una bolsa isotérmica que iba fijada al vehículo de reparto de comida a domicilio.

Los policías lo identificaron y cachearon, encontrando entre sus pertenencias 373 euros en billetes y monedas. Además inspeccionaron la motocicleta y la bolsa isotérmica, en cuyo interior localizaron tres envoltorios de plástico, que según dijo el hombre, eran cocaína, tusi y MDMA.

Además, en otro compartimento de la bolsa se encontró una balanza electrónica de precisión con restos de polvo de sustancias, un elemento habitualmente asociado a la preparación, pesaje y distribución de drogas en pequeñas dosis.

El implicado fue detenido como presunto autor de delito de tráfico de drogas y traslado a dependencias policiales.

Tras finalizar los atestados policiales de ambas intervenciones, los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó la puesta en libertad de todos ellos.

Con estas dos actuaciones, la Policía Nacional ha logrado desarticular dos puntos de venta de estupefacientes "al menudeo" y actuar de forma preventiva frente a la distribución minorista de sustancias ilícitas en Santander.