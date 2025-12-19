Denunciado por tener una picadora de marihuana y una báscula con restos en la cocina de un establecimiento en Santander

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este jueves al responsable de un establecimiento hostelero de la Avenida de Los Castros, en cuya cocina, para la que no tiene licencia, se han incautado una picadora de marihuana y una báscula con restos de ésta.

Asimismo, y según ha informado el Cuerpo, también ha sido denunciado por falta de higiene en la cocina y por permitir el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local, además de por música alta, falta de hojas de reclamaciones e incumplimiento de las condiciones de licencia.

Por otra parte, los agentes también han incautado dos navajas a dos clientes que se encontraban en el interior de dicho establecimiento.

Desde el pasado miércoles, la Policía ha denunciado a dos empresas responsables de establecimientos hosteleros situados en la Avenida Virgen del Mar y la calle Corbán, ambos por la instalación de terraza sin autorización.