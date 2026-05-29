Desarticulada una red que distribuía estupefacientes y actuaba en Cantabria y otras tres provincias

Dinero, droga y armas incautadas por la Guardia Civil en la operación 'Kidbus'. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, como ketamina y fentanilo y otras sustancias estupefacientes, y al blanqueo de capitales que operaba principalmente en la comarca burgalesa de Las Merindades pero tenía también ramificaciones en otras provincias, como Vizcaya, Toledo y Cantabria.

En Cantabria no ha habido detenidos, aunque sí ha habido un registro de los 16 llevados a cabo de forma simultánea en diferentes puntos de estas cuatro provincias.

La macrooperación, denominada 'DIKBUS' y que se ha saldado con la detención de 15 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años, ha permitido la intervención de unas 160.000 dosis de sustancias estupefacientes, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado los 2.400.000 euros sin adulterar, destacando el histórico decomiso de 18,5 kilos de ketamina.

Además, han quedado inhabilitados 15 puntos de venta y se han desmantelado tres laboratorios clandestinos de droga y una plantación indoor de marihuana, ha informado en un comunicado la Comandancia de Burgos de la Guardia Civil.

Del total de registros, además del practicado en Cantabria, se han llevado a cabo nueve en Vizcaya, cinco en Burgos y uno en Toledo.

LA OPERACIÓN

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que, fruto de las labores de inteligencia, investigación y seguimiento que realiza la Comandancia de Burgos sobre los posibles puntos de venta de sustancias porhibidas al meudeo y de la vigilancia de sus potenciales provedores, se obtuvieron "fundadas sospechas" de la existencia de un destacado grupo dedicado a la elaboración y venta de droga en Las Merindades con ramificaciones en otras provincias.

Los sospechosos, "perfectamente organizados, con una estructura claramente jerarquizada y con reparto de funciones de sus integrantes", formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de droga, cuyo líder residía habitualmente en Las Merindades. Todos los implicados mantenían importantes medidas de seguridad para no ser detectados.

Durante la fase de investigación se verificó que se dedicaban a la provisión, gestión, e introducción en el mercado negro de todo tipo de estupefacientes.

La fase culminante de la operación tuvo lugar el pasado 26 de mayo a las 6.00 horas, momento en el que se activó un dispositivo simultáneo que conllevó la entrada y registro en 16 inmuebles --15 domicilios y una nave-- de las cuatro provincias.

Debido a la alta peligrosidad de varios de los objetivos investigados, la Comandancia coordinó un complejo despliegue en el que participaron cerca de 300 efectivos. El operativo requirió la constitución de 16 equipos de registro liderados por la Policía Judicial de Burgos y otros tantos equipos de intervención especializados del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

Asimismo, se contó con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Palencia, León, Toledo y Cantabria, además de 13 guías caninos con perros adiestrados en la localización de armas, drogas y papel moneda.

Del total de los 16 detenidos, ocho arrestos se materializaron en Vizcaya, siete en Burgos y uno en Toledo. Durante la jornada de este jueves, diez de los detenidos pasaron a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos, mientras que los seis restantes comparecerán ante la autoridad judicial a lo largo de este viernes.

Durante los registros, además de los 18,6 kilos de ketamina, se aprehendieron 24,2 de marihuana; casi 9,2 de cocaína rosa; 3,5 de hachís; tres de speed; 179 gramos de cocaína; 850 anfetaminas/éxtasis; 10 ampollas de fentanilo inyectable así como diferentes utensilios y material relacionado con la elaboración de droga.

Paralelamente, se intervinieron cuatro armas --tres pistolas y un revólver--; 200 cartuchos; más de 62.000 euros en efectivo; tres vehículos, equipos informáticos y seis móviles.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Villacarcayo y coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de Burgos.