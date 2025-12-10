Desmantelada una plantación indoor de marihuana en Guriezo con 333 plantas y 6 kilos de hoja picada - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en Guriezo, con 333 plantas y 6 kilos de hoja de marihuana picada y congelada --que presuntamente utilizaban para hacer cremas--, con la detención de dos vecinos de esta localidad de 37 y 43 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

A uno de los detenidos también se le imputa un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

El pasado mes de febrero la Guardia Civil supo que en un domicilio de Guriezo se producían una serie de movimientos extraños que podrían estar relacionados con tráfico de estupefacientes.

El equipo de Policía Judicial de Castro Urdiales se hizo cargo de la investigación, para lo que estableció vigilancias y recabó pruebas que confirmaron la existencia de actividades ilegales en citado domicilio.

Las pesquisas permitieron identificar a los dos principales sospechosos, tras idas y venidas constantes, así como constatar la existencia de un flujo eléctrico muy por encima de lo habitual en la zona.

De este modo se obtuvieron indicios que indicaban que en el interior del domicilio se ocultaba una plantación de marihuana y en diciembre, los agentes registraron la vivienda, localizando en su interior una sofisticada plantación de tipo indoor con todo lo necesario para el crecimiento rápido de las plantas de marihuana. Se intervinieron 333 plantas y también se hallaron seis kilos de hoja de marihuana picada y congelada, los utensilios necesarios para llevar a cabo la plantación y una pistola replica del calibre 45.

Para evitar la localización de la plantación y conseguir que pasara desapercibida, estaba escondida en una habitación en los bajos de la vivienda, cuya entrada estaba oculta por un tablón, en una de las paredes interiores, y que era el único disponible.

El habitáculo se encontraba completamente acondicionado para albergar una plantación sistema indoor, con equipos de iluminación de alto rendimiento, un sistema de ventilación diseñado para la renovación constante del ambiente y la mitigación de olores y climatización.

Además, se pudo constatar que la instalación eléctrica de la vivienda había sido manipulada mediante un enganche ilegal a la red pública para abastecer el elevado consumo energético necesario para el cultivo interior de las drogas, defraudando así el fluido eléctrico.