Desmantelada una plantación de marihuana en una nave industrial en Val de San Vicente

Plantación de marihuana en una nave industrial de Val de San Vicente - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 60 años al ser sorprendido realizando labores de manteniendo en una plantación de marihuana tipo 'indoor' en una nave industrial de la localidad de Val de San Vicente, en la que se intervinieron casi dos kilos de cogollos preparados para el consumo, 32 plantas y una libreta con anotaciones exhaustivas de los cuidados, tiempos de cosecha y rendimientos.

La Guardia Civil de San Vicente de la Barquera inició una investigación este mismo mes ante la sospecha de una posible plantación de marihuana en la zona, y localizó la nave de donde emanaba un olor compatible con estas plantas.

Tras obtener indicios suficientes, los agentes inspeccionaron el inmueble y localizaron en su interior un habitáculo acondicionado para el cultivo y procesamiento de la marihuana. La estancia contaba con sistemas de ventilación, secado y un semillero.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo al hombre --vecino de San Vicente de la Barquera-- el 16 de enero como presunto autor de un delito contra la salud pública.