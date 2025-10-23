Desviado a Oporto el vuelo Roma-Santander por el viento

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vuelo Roma-Santander de la compañía Ryanair ha sido desviado esta mañana a Oporto debido al fuerte viento que azota el litoral de Cantabria por la llegada de la borrasca 'Benjamín'.
El avión, que ha salido pasadas las 6.00 horas de la capital italiana con destino al aeropuerto Seve Ballesteros, ha acabado tomando tierra a las 7.47 horas en Oporto como consecuencia de la meteorología adversa en el aeródromo cántabro.
Hasta el momento, es la única incidencia registrada en Parayas.