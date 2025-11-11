Detenida una mujer en la terraza de un bar de Castro Urdiales con 16 envoltorios de hachís y marihuana en el bolso

Detenida una mujer en la terraza de un bar de Castro Urdiales con 16 envoltorios de hachís y marihuana - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 29 años, residente en Castro Urdiales, que llevaba en el bolso 16 envoltorios de hachís y marihuana. Fue sorprendida en una terraza de la citada localidad por el olor a estupefacientes que estaba consumiendo otra persona.

En el registro de su bolso, los agentes encontraron 9 envoltorios con diferentes cantidades de hachís y otros 7 con marihuana, que, por su forma de dosificación, se presume que estaban preparados para su venta al menudeo. También llevaba billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, que se sospecha sean fruto de ventas ya realizadas.

La tarde del pasado domingo, los guardias realizaron una inspección a un establecimiento hostelero donde sospechaban que algunos clientes podían consumir drogas o realizar ventas al menudeo.

Al llegar al local, en su terraza notaron un olor compatible con alguna sustancia estupefacientes y localizaron a una persona que la estaba consumiendo, que fue denunciada por ello.

Además, a una mujer identificada también en dicha terraza se le encontraron en un bolso los 16 envoltorios con hachís y marihuana, y en una cartera, los billetes.

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil de Castro Urdiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.